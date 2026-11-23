La llegada de Tesla a la Argentina representa algo más que la incorporación de una nueva marca al mercado automotor. El desembarco de la compañía estadounidense introduce un modelo de negocios que puede modificar las reglas de comercialización, la formación de precios y la relación entre las automotrices y sus clientes. Su apuesta combina venta directa, plataformas digitales y espacios físicos de exhibición, en un escenario marcado por la apertura de las importaciones y el crecimiento de la oferta de vehículos electrificados.

Desde este viernes 20 de noviembre, la firma inició su actividad comercial en el país con dos modelos: el Model 3 y el Model Y, ambos importados de China. Además, anunció la apertura de un showroom para exhibir sus vehículos, acercar su tecnología a los potenciales compradores y complementar su plataforma de comercialización digital.

Sin embargo, uno de los principales diferenciales de Tesla no está necesariamente en sus autos, sino en la manera de venderlos, destaca Ámbito. A diferencia de las terminales que operan mediante redes de concesionarios, la compañía utiliza un sistema de venta directa al consumidor, que le permite reducir intermediarios, concentrar las decisiones sobre precios y administrar de manera centralizada la disponibilidad de unidades.

Para una industria argentina acostumbrada a una estructura comercial sostenida en concesionarios independientes, el ingreso de este formato abre un nuevo escenario competitivo. El interrogante no se limita a cuántos vehículos logrará vender la compañía, sino también a cómo responderán las marcas tradicionales ante una modalidad que concentra en el fabricante el vínculo comercial con el comprador.

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Los modelos de Tesla y sus precios en la Argentina

Tesla comenzó a vender en el país cinco versiones de sus dos modelos eléctricos. El Model 3, un sedán mediano, se ofrece en tres configuraciones: RWD, desde u$s 41.590; Premium RWD, a u$s 47.090; y Performance AWD, a u$s 54.590. Según la versión, desarrolla entre 292 y 460 CV y alcanza una autonomía máxima de 750 kilómetros.

El Model Y, por su parte, es un SUV compacto que llega en dos alternativas: Premium RWD, a u$s 44.590, y Premium Long Range RWD, a u$s 50.590. Ambas cuentan con 300 CV y ofrecen autonomías de hasta 466 y 661 kilómetros, respectivamente.

Las primeras entregas están previstas para marzo y abril de 2027. La compañía también contempla opciones de financiación mediante préstamos prendarios y leasing, una herramienta que busca ampliar las alternativas de acceso a los vehículos, especialmente entre empresas y profesionales.

En este último segmento, Comafi, a través de The Capita Corporation (TCC), ofrecerá una tasa especial del 25% a 36 meses para los Model 3 y Model Y Premium, con un cupo limitado de lanzamiento. Según informó la entidad, el leasing permitirá financiar hasta el 100% del valor del vehículo mediante el pago de un canon periódico, con opción de compra al finalizar el contrato.

La ventaja económica detrás del desembarco

Las modificaciones introducidas por el Gobierno en el régimen de importación de vehículos electrificados generaron condiciones más favorables para el ingreso de Tesla. Uno de los cambios centrales fue la ampliación del valor FOB máximo de u$s 16.000 a u$s 35.000 para los vehículos completamente eléctricos que pueden acceder al beneficio arancelario.

El impacto económico puede ser significativo. Sobre un vehículo con un valor CIF —que incluye costo, seguro y flete— de u$s 35.000, la eliminación del arancel extrazona del 35% representaría un ahorro directo de u$s 12.250 por unidad en derechos de importación. Si se proyectara una operación de 1.000 vehículos bajo esas condiciones, el beneficio alcanzaría los u$s 12,25 millones, sin considerar su incidencia sobre otros impuestos.

La incógnita es qué proporción de ese ahorro podría trasladarse al precio final para los consumidores y cuánto podría destinarse a financiar la expansión comercial de la compañía. En Uruguay, donde Tesla ya inició sus operaciones, el Model 3 se comercializa desde u$s 32.990 y el Model Y parte de los u$s 36.490. Esos valores funcionan como una referencia regional, aunque las diferencias tributarias y comerciales impiden trasladarlos directamente al mercado argentino.

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Un negocio que va más allá de la venta de autos

El desembarco también abre oportunidades en actividades vinculadas con la movilidad eléctrica. La instalación de un showroom constituye un primer paso hacia una presencia física en el país, pero el negocio potencial incluye cargadores, sistemas de almacenamiento energético, servicios digitales, seguros y soluciones de carga domiciliaria.

En junio, YPF y Tesla firmaron una carta de intención para explorar proyectos relacionados con la movilidad eléctrica, la carga rápida y el almacenamiento de energía. Una eventual expansión de estas iniciativas podría involucrar a empresas del sector energético, desarrolladores inmobiliarios, centros comerciales y proveedores de infraestructura.

El escenario, de todos modos, presenta desafíos. La compañía estadounidense deberá competir con fabricantes chinos que ya ganaron terreno en la Argentina a partir de precios competitivos, una oferta diversificada y redes de distribución en expansión. El reconocimiento internacional de Tesla constituye un activo de marca, pero su consolidación local dependerá de su capacidad para convertir ese posicionamiento en ventas, rentabilidad y sustentabilidad comercial.