A cuánto cotiza el dólar blue hoy, lunes 16 de noviembre

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 16 de noviembre
El dólar blue hoy cotiza este lunes 16 de noviembre a un valor en el mercado de $1.555,00 para la compra y $1.575,00 para la venta.
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, 16 de noviembre
Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este 16 de noviembre el dólar oficial cotiza a $1.520,00 para la compra y $1.570,00 para la venta.
La crisis se paga con tiempo: más mujeres trabajan, pero en empleos más precarios
A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy lunes 16 de noviembre
El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.575,60 para la compra y $1.577,10 para la venta.
A cuánto cerró el dólar contado con liquidación (CCL), hoy 13 de noviembre
El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy lunes 16 de noviembre a $1.669,30 para la compra y $1.669,80 para la venta.
Monitor de Opinión Pública de octubre, desolador: el 68% no llega al día 20 (y el 15% no llega al 10)
A cuánto cotiza el dólar tarjeta
El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, lunes 16 de noviembre a $2.041 como referencia de dólar.
A cuánto cotiza el dólar cripto
A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cotiza este lunes 16 de noviembre en $1.661,67 para la compra y $1.669,08 para la venta.
De Vaca Muerta a las hamburguesas: el desembarco de Manzano en el consumo masivo
Riesgo país
El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 832 puntos básicos este lunes 16 de noviembre.