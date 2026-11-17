A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 17 de noviembre

El dólar blue hoy cotiza este martes 17 de noviembre a un valor en el mercado de $1.570,00 para la compra y $1.590,00 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, 17 de noviembre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este 17 de noviembre el dólar oficial cotiza a $1.525,00 para la compra y $1.575,00 para la venta.

Bausili defendió la “destrucción creativa” de las reformas de Milei y admitió la brecha entre estabilidad y crecimiento

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy martes 17 de noviembre

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.582,80 para la compra y $1.584,50 para la venta.

Dólar blue hoy, martes 17 de noviembre

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy 17 de noviembre

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy martes 17 de noviembre a $1.680,60 para la compra y $1.681,10 para la venta.

Agustín Salvia: “Bien medida, la pobreza hoy es igual que antes que asumiera Milei y puede terminar peor en 2027”

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, martes 17 de noviembre, a $2.047,50 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cotiza este martes 17 de noviembre en $1.675,43 para la compra y $1.678,37 para la venta.

YPF gastó $121.000 millones en publicidad durante 2026: en RDI analizaron la evolución de la pauta bajo el gobierno de Milei

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 853 puntos básicos este martes 17 de noviembre.