A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 18 de noviembre
El dólar blue hoy cotiza este miércoles 18 de noviembre a un valor en el mercado de $1.585,00 para la compra y $1.605,00 para la venta.
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, 18 de noviembre
Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este 18 de noviembre el dólar oficial cotiza a $1.525,00 para la compra y $1.575,00 para la venta.
Por la pérdida del ingreso disponible, casi la mitad de los hogares recurrió a alguna estrategia para llegar a fin de mes
A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy miércoles 18 de noviembre
El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.592,10 para la compra y $1.594,20 para la venta.
A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy 18 de noviembre
El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy miércoles 18 de noviembre a $1.691,90 para la compra y $1.692,60 para la venta.
RDEco: por qué la nueva canasta de inflación podría mostrar aumentos superiores en los precios
A cuánto cotiza el dólar tarjeta
El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, miércoles 18 de noviembre, a $2.047,50 como referencia de dólar.
A cuánto cerró el dólar cripto
A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cotiza este miércoles 18 de noviembre en $1.683,87 para la compra y $1.688,83 para la venta.
La cantidad de empresas en Argentina cae a su nivel más bajo desde 2007, tras 19 meses de retrocesos
Riesgo país
El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 863 puntos básicos este miércoles 18 de noviembre.