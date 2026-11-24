La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este martes 24 de noviembre de 2026 con el calendario de pagos para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales. Según el cronograma oficial del organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, cobran los jubilados y pensionados que superan un haber mínimo con DNI terminados en 0 y 1, mientras que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo (AUE) con documentos finalizados en 8 también recibirán sus prestaciones.

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El calendario de noviembre establece que este martes comienza el pago de las jubilaciones y pensiones superiores a la mínima, que continuará hasta el lunes 30. Además, se mantienen vigentes los períodos de pago correspondientes a las asignaciones por Maternidad, de Pago Único y Familiares de Pensiones No Contributivas, que se extenderán hasta el 10 de diciembre.

ANSES: quiénes cobran jubilaciones y pensiones este martes 24 de noviembre

Los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores a la mínima comenzarán a cobrar este martes 24 de noviembre. El cronograma continuará durante los próximos días, según la terminación del DNI:

Los DNIs terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre.

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ANSES: cuándo cobran AUH y Asignación Familiar por Hijo en noviembre

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo con DNI terminados en 8 cobran este martes 24 de noviembre. El calendario de ambas prestaciones finalizará el miércoles 25:

- Los DNIs terminados en 8: martes 24 de noviembre.

ANSES: fechas de cobro de la Asignación por Embarazo en noviembre

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE) con DNI terminados en 8 también tienen previsto el cobro para este martes 24 de noviembre. Los pagos correspondientes a esta prestación concluirán al día siguiente:

- Los DNIs terminados en 8: martes 24 de noviembre.

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ANSES: qué otras asignaciones se pagan este martes 24 de noviembre

Además de las jubilaciones, pensiones y asignaciones mencionadas, ANSES mantiene vigentes los períodos de pago de otras tres prestaciones, que contemplan todas las terminaciones de DNI y se extenderán hasta el jueves 10 de diciembre:

- Asignación por Maternidad: todas las terminaciones de DNI, del 12 de noviembre al 10 de diciembre.

- Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción): todas las terminaciones de DNI, del 11 de noviembre al 10 de diciembre.

- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de DNI, del 11 de noviembre al 10 de diciembre.

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