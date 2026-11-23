La crisis industrial sumó en octubre una nueva señal dispar. La actividad metalúrgica registró una caída interanual del 2,1%, pero logró una suba del 0,8% frente a septiembre de este año, según el informe mensual de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA). Sin embargo, esta mejora intermensual no alcanzó para compensar la fuerte caída que arrastra el sector. En los primeros diez meses de 2026, la actividad acumuló una contracción del 5% y continúa operando en niveles históricamente bajos.

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Pero el dato que más preocupa no es solo la caída de la actividad. El informe muestra que la utilización de la capacidad instalada se ubicó en apenas el 41,8%, registrando una baja de 2,5 puntos porcentuales respecto al mismo período del año previo. Se trata del registro más bajo para un octubre en la serie disponible desde 2016, lo que refleja el deterioro de la actividad productiva.

Actividad metalúrgica en octubre | Crédito: ADIMRA

El retroceso atraviesa buena parte del entramado metalúrgico. Incluso sectores que habían mostrado cierto dinamismo en otros períodos continúan afectados por la falta de pedidos, las inversiones postergadas y la debilidad de la demanda.

Los rubros que lograron una mejora fueron Fundición, con una suba interanual del 4,6%, y Equipos y Aparatos Eléctricos, que aumentó 4,2%. Sin embargo, ambos incrementos se produjeron frente a bases de comparación bajas, luego de que estos sectores registraran caídas del 12,7% y 8,6%, respectivamente, en octubre de 2025.

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Por el contrario, el resto del mapa sectorial siguió en rojo:

•Bienes de Capital se desplomó 9,2%. •Maquinaria Agrícola cayó 4,5%. •Equipamiento Médico retrocedió 4,5%. •Carrocerías y Remolques cedió 2,4%. •Autopartes disminuyó 2,3%. •Otros Productos de Metal cayó 1,4%.

Fábricas con menos producción, menos demanda y más capacidad ociosa

El informe de ADIMRA señaló que el deterioro también se refleja en las distintas cadenas de valor. Las empresas vinculadas con Construcción (-4,3%), Minería (-4,1%) y Agroindustria (-3,6%) registraron las mayores caídas interanuales.

Sectores metalúrgicos en octubre | Crédito: ADIMRA

También hubo números negativos en Petróleo y Gas (-3,5%), Automotriz (-1,5%) y Consumo Final (-1,1%). En contraste, las empresas proveedoras de Alimentos y Bebidas (+3,2%) y Energía Eléctrica (+2,8%) lograron recuperar terreno después de haber registrado bajas durante septiembre.

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió que “la falta de pedidos y contratos continúa siendo un desafío para buena parte de la actividad metalúrgica, particularmente entre los fabricantes de maquinaria y equipos”. En ese sentido, señaló que el estancamiento de las ventas y una utilización de la capacidad instalada apenas superior al 40% reflejan las dificultades que atraviesa la industria.

En esa línea, sostuvo que “Argentina cuenta con actividades económicas que muestran un crecimiento sostenido, pero es necesario generar condiciones para que ese crecimiento alcance a más actividades industriales, fortalezca las cadenas de valor y contribuya a recuperar los niveles de producción y empleo”.

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Las perspectivas para los próximos meses tampoco muestran señales claras de recuperación. Según el relevamiento de ADIMRA, el 46% de las empresas espera mantener su producción durante los próximos tres meses, mientras que otro 28,7% prevé una caída, en un escenario donde la actividad continúa por debajo de los niveles registrados un año atrás.

El golpe se siente en todo el país y Santa Fe lidera las caídas

La contracción también tiene un fuerte correlato territorial. Las cinco principales provincias relevadas mostraron bajas interanuales, lo que confirma que no se trata de un problema aislado, sino de una caída extendida.

Santa Fe fue el distrito con peor desempeño, con una baja del 5,6%, seguida por:

•Entre Ríos, con una caída del 3,7%. •Buenos Aires, con un retroceso del 1,7%. •Córdoba, con una disminución del 1%. •Mendoza, con una baja del 0,4%.

En Santa Fe, los fabricantes de maquinaria agrícola y bienes de capital señalaron que la demanda interna continúa debilitada, mientras que en Córdoba los autopartistas atribuyeron la caída de la producción a la menor demanda y a la reducción de stocks. En Buenos Aires, las empresas de bienes de capital informaron que las ventas locales siguen disminuyendo, aunque algunos fabricantes lograron sostener parte de su actividad con pedidos del exterior.

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Por último, el informe de ADIMRA volvió a poner el foco sobre el mercado laboral. El nivel de empleo de las empresas metalúrgicas registró una caída interanual del 1,1%, mientras que la comparación mensual prácticamente no mostró cambios, en medio de un escenario de producción debilitada y escasas expectativas de recuperación inmediata.

GZ