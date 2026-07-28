La industria metalúrgica atraviesa una fuerte crisis: "Los que están bien son muy poquitos"

La industria metalúrgica continúa atravesando un escenario complejo, con la mayoría de sus sectores afectados por la caída de la actividad. Así lo aseguró José Tamborenea, quien advirtió que solo un segmento muy específico logra escapar de la tendencia negativa que afecta a la actividad.

"Los que están bien son muy poquitos", sostuvo el dirigente, al remarcar que "en este mes particularmente están todos abajo". Además, explicó que el único rubro con desempeño positivo es el de carrocerías y semirremolques, impulsado por la demanda vinculada a Vaca Muerta. "Argentina se movió rápido y encontró valor en el desarrollo de esos semirremolques que son los que vienen bien", destacó, aunque aclaró que "es algo muy puntual. El resto de los sectores están abajo".

La mayoría de los sectores metalúrgicos continúa en retroceso

Entre las mayores caídas mencionó a la fundición (-9,4%), productos de metal (-9%), bienes de capital (-5,9%), equipamiento médico (-4,8%), equipos eléctricos (-3,1%) y autopartes (-2,8%).

Tamborenea también analizó el cambio en la composición del mercado automotor argentino. "Antes casi el 70% de los autos que se vendían eran argentinos y el 30% importados; hoy está justamente invertido", explicó, al señalar que también disminuyó la participación de autopartes nacionales.

El dirigente advirtió además sobre una situación que calificó como inédita. "Tenemos un país que crece porque crece el PBI, sin embargo, crece el desempleo", afirmó, y remarcó que "de los últimos 33 años que se viene estudiando, nunca había ocurrido".

Crédito, consumo y mercado interno

Para Tamborenea, el principal problema es la debilidad del consumo. "El consumo tiene un frío bárbaro y no logra despegar", aseguró, al tiempo que vinculó esa situación con la caída de la recaudación y el cierre de comercios.

En ese contexto, reclamó medidas que impulsen la producción. "No hay acceso al interés a una tasa productiva. Nadie se pone a producir", afirmó sobre el costo del crédito, y agregó que "no hay un plan de política industrial que vaya hacia este desarrollo".

Como salida, propuso estimular el financiamiento, fortalecer el mercado interno y priorizar la producción nacional. "Hay que corregir eso que tiene que ver con la microeconomía, ser inteligente en el manejo de la política del comercio exterior y cuidar el trabajo argentino", expresó.

Finalmente, resumió cuál considera que debe ser la prioridad económica del país: "Tengo que crear empleo... para mí es la madre de las soluciones", concluyó.