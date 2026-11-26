A casi 3 años de la derogación de la conocida "Ley Alquileres", los hogares que alquilan en el AMBA tuvieron un escenario de precarización: contratos más cortos, aumentos más frecuentes, mayor informalidad y un nivel de endeudamiento que enciende alarmas. En medio, la pérdida de poder adquisitivo del salario empeora el panorama y el sueño de la casa propia se vuelve cada vez más lejano para los trabajadores.

El 52% de los contratos tiene una duración de dos años, mientras que los de tres años se redujeron del 30% al 7% entre 2024 y 2026. A pesar de la desaceleración de la inflación durante ese período, los aumentos trimestrales pasaron del 23% al 46%, mientras que los anuales cayeron del 17% al 2%.

Los datos surgen de la Encuesta Inquilina 2026 que fue realizada del 21 de agosto al 16 de septiembre de 2026 por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR-CONICET), la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios (EIDAES-UNSAM) y el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC).

El nuevo mapa de los alquileres: el 35% de los hogares porteños alquila y estos son los barrios más caros



“Los contratos más cortos aumentan la inseguridad habitacional al aumentar la frecuencia de los contratos y las potenciales mudanzas, que a su vez, agudizan la necesidad de ingresos y ahorros de los inquilinos. La aceleración de la frecuencia de los aumentos -de uno cada 12 meses a tres o cuatro cada 12 meses- destruye el salario disponible de los inquilinos en este momento laboral con casi nulas paritarias y caída del consumo, a la vez que difícilmente se justifica con los niveles de inflación actuales y el atraso cambiario, que afecta positivamente la rentabilidad de los alquileres en dólares”, sostuvo a PERFIL Florencia Labiano, doctora en Sociología por la Unsam e investigadora postdoctoral de la University of New Brunswick.

“La derogación de la ley de alquileres, y modificación del Código Civil y Comercial, que realizó el presidente Milei como primera medida de gobierno trajo como resultado directo un empeoramiento en las condiciones de alquilar para los inquilinos: contratos más cortos y mayor cantidad de aumentos. Esta situación hace que los inquilinos tengan que asumir aumentos más seguidos que no estén acompañados por el aumento de los salarios y también mudanzas o renovaciones más seguidas, que también hace que repercuta en sus finanzas”, expresó a PERFIL Leandro Vera Belli, sociólogo y coordinador del área de Tierra, Vivienda y Justicia Económica del CELS.

Encuesta Inquilina 2026 realizada por ACIJ, CELS, CEUR-CONICET, EIDAES-UNSAM e IEALC-UBA | Crédito: Prensa

Salarios deteriorados

A su vez, el informe detalló que se profundiza una alta presión del alquiler sobre los ingresos: el 53% de los hogares destina más de la mitad de sus ingresos al alquiler, frente al 38% en 2024.

En el medio, hubo un fuerte aumento en el sector, por encima de la inflación promedio, y un deterioro de los salarios, que subieron por debajo del IPC. Desde que asumió Milei, el segmento Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles acumuló una suba del 692%, prácticamente el doble que la inflación que registró un 354%. El diputado nacional por Unión Por la Patria, Guillermo Michel, estimó que, dentro del rubro, sólo los alquileres aumentaron un 849% en el período. Contra noviembre de 2023, tanto los salarios privados registrados como públicos muestran caídas reales del 2,3% y 15,4%, respectivamente, según calculó LCG.

Encuesta Inquilina 2026 realizada por ACIJ, CELS, CEUR-CONICET, EIDAES-UNSAM e IEALC-UBA | Crédito: Prensa

En un escenario de pérdida de poder adquisitivo del salario y desregulación de los alquileres; la forma que tienen los inquilinos para poder sostener su vivienda, que es el único gasto que no pueden financiar, deben endeudarse cada vez más para pagar el alquiler. “El 59% de los hogares pidió dinero prestado durante el último año, frente al 37% en 2025. Entre quienes se endeudaron, el 72% utilizó esos recursos para pagar el alquiler”, señaló la encuesta.

También, el 70% de los hogares recortó consumos, el 49% gastó ahorros y el 31% se atrasó en el pago de gastos corrientes o deudas, casi el doble que en 2025 cuando representaba el 16%. Por otra parte, apenas el 10% de los hogares tiene capacidad de ahorro.

“Cada vez hay más personas alquilando, en un contexto de caída de los ingresos, aumento de las jornadas laborales, crecimiento del pluriempleo. Las posibilidades de emancipación en las personas jóvenes se ve deteriorada y a esto se le suma el nivel actual de morosidad, que impacta en todos los segmentos de la población”, explicó a PERFIL Sergio Rosanovich, economista y doctor en Desarrollo Económico.

Alquileres

Ley de Alquileres

El 29 de diciembre de 2023 entró en vigencia el DNU 70/2023 y, entre otras cuestiones, derogó la conocida Ley de Alquileres, sancionada en 2020 a través de la Ley 27.551 y luego modificada por la Ley 27.737 en octubre de 2023.

La Encuesta Inquilina 2026 registró que los pocos hogares que aún tienen un contrato firmado por primera vez o renovado antes de la derogación de la Ley de Alquileres tienen mejores condiciones de alquiler que los hogares que accedieron o renovaron su alquiler a partir de 2024. “Entre los primeros, solamente un 4% tiene un contrato de alquiler por un plazo menor a un año, mientras que entre los segundos esa cifra alcanza al 18%”, puntualizó el estudio.

En ese sentido, se observó una mayor informalidad. El 30% no cuenta con un contrato escrito, frente al 22% en 2025. El 46% paga su alquiler en efectivo y el 19% tiene contratos sin un índice de actualización definido. También los contratos se volvieron más caros, aquellos que se pactan mediante inmobiliarias resultan un 15% más apreciados que los acordados con dueños directos.

“El decreto 70/2023 ya tiene casi 3 años de vigencia, y el famoso crecimiento de la oferta no se ha traducido en un alquiler más barato en relación a los ingresos”, remarcó Rosanovich.

“La ley estaba lejos de ser perfecta pero ofrecía algunas coordenadas a los actores de un mercado muy desigual y protegía los intereses de los inquilinos mucho más que la ausencia de cualquier regulación. El aumento de la oferta que supuestamente trajo la derogación, a través de la competencia, no bajó los precios de los alquileres ni mejoró las condiciones de los inquilinos, sólo los expuso aún más a la arbitrariedad de propietarios e intermediarios”, sumó Labiano en diálogo con este medio.

Alquileres en CABA: el sobrecosto de los amenities ya ensancha un 24% la brecha de las expensas



Comisiones

También se registra que el 83% de quienes alquilaron mediante inmobiliarias pagó comisiones. En la Ciudad de Buenos Aires, donde está prohibido cobrárselas a los inquilinos, el porcentaje alcanzó el 76%, según remarcó el análisis. “Además, los contratos pactados mediante inmobiliarias son, en promedio, un 15% más caros que los acordados con dueños directos desconocidos previamente. Por otra parte, el 37% de los hogares que pagan expensas también afronta las extraordinarias, el 23% paga el impuesto inmobiliario y el 46% se hace cargo de arreglos estructurales”, subrayó el texto.

Una situación similar se da en la provincia de Buenos Aires, donde la comisión inmobiliaria (u honorarios) la pagaba el inquilino. “Primero, la ley fijaba un 2 % para cada parte. Luego, el gobierno del libertario Scioli la modificó para que nos hiciéramos cargo del total (4 %). Pero las inmobiliarias, con la falta de control del Estado, nos cobran de manera ilegal el 5 % más IVA”, señaló Federación de Inquilinos Nacional, que pidió al gobernador, Axel kicillof, tratar en la legislatura bonaerense el proyecto de ley E-427/26-27, para que las personas no abonen gastos de ingreso.

Encuesta Inquilina 2026 realizada por ACIJ, CELS, CEUR-CONICET, EIDAES-UNSAM e IEALC-UBA | Crédito: Prensa

El sueño de la casa propia cada vez más lejos

El 52% de los hogares cree que seguirá alquilando dentro de cinco años, mientras que apenas el 20% espera comprar una propiedad.

Esto se da en un contexto donde en los últimos años creció la cantidad de personas que alquilan y bajó los propietarios dentro del mercado inmobiliario. El sueño de la casa propia para muchas personas queda lejos, con precios caros en dólares y requisitos de ahorros previos altos, el acceso al crédito se vuelve accesible sólo para un universo de la población reducido. El ministro de Economía, Luis Caputo anunció en agosto de este año nuevas medidas para impulsar el desarrollo de créditos hipotecarios con fondos de la Anses.

“Sin un mercado de crédito realmente accesible, con la vivienda dolarizada a los precios actuales y con el nivel de precariedad laboral que tenemos solo se puede comprar con ahorro previo y/o ayudas o transferencias familiares, pero a la vez, si no sos propietario, no tenés más alternativa que alquilar, lo cual dificulta la posibilidad de ahorrar. Como los propietarios o multipropietarios no suelen adeudar pagos por esas propiedades los flujos de los alquileres cobrados alimentan la acumulación patrimonial mientras que el alquiler pagado la impide”, sostuvo Labiano.

Entre el primer trimestre de 2007 y el mismo período de 2026, el porcentaje de hogares inquilinos subió del 13,9% al 18,4%. Esto implica un crecimiento relativo de los hogares inquilinos durante ese período de un 32,9% aunque hay aglomerados donde ese crecimiento superó el 50%, de acuerdo a datos de VivienDATA de ACIJ a partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). En el mismo periodo los dueños pasaron del 67,4% al 64,1%.

“La cuestión es hasta qué punto se puede tolerar que las mayorías no puedan acceder a la vivienda en propiedad, o que el alquiler represente una porción cada vez más alta de los ingresos. En algún momento se verá si es aceptable que la vivienda sea primero una inversión con búsqueda de rentabilidad que un bien de uso para vivir”, dijo Rosanovich.

“El alquiler podría convertirse en una gran solución habitacional para gran parte de la población argentina. En ese sentido, un mercado de alquiler desregulado, sin políticas para jóvenes que necesitan alquileres baratos y la ausencia de cualquier política de vivienda; la posibilidad de emanciparse queda cada vez más lejos, con todos los problemas que eso tiene”, concluyó Vera Belli.