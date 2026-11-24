En enero de 2024 la justicia de San Juan abrió una causa contra Juan Carlos, jubilado, por “hurto en grado de tentativa”. Según relataron los medios por aquellos días, concurrió a un supermercado mayorista, compró una promoción de fiambre y pan, y se llevó sin pagar un paquete de manteca de 200 gramos. En agosto de este año, en Jujuy, otro hombre de 73 años fue demorado en un local cuando intentaba robar bandejas de carne y otros alimentos entre su ropa. “Perdón, hijo, no tenía para comer”, dijo, según los reportes locales que reconstruyeron la escena. El dueño del comercio lo escuchó y decidió no presentar cargos en su contra. Palabras muy similares usó Stella Maris, presa durante más de un mes por intentar llevarse carne y otros alimentos de un supermercado en octubre, de un local en Buenos Aires. “En la desesperación quise sacar para comer, nada más”, relató.

Más allá de las circunstancias particulares de cada caso, lo cierto es que la situación económica de los jubilados en general se deteriora con el paso de los años. La inseguridad alimentaria –un indicador que, explica un informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, expresa la reducción involuntaria de comida y/o la percepción de experiencias de hambre debido a problemas económicos durante los últimos 12 meses– llegó a los niveles más altos desde 2017. Entre ese año y 2025, de acuerdo con este estudio, pasó del 28,2% al 39,1% entre los hogares de nivel socioeconómico muy bajo, y experimentó una suba de 4,6 puntos porcentuales en los últimos dos bienios estudiados (2022/2023- 2024/2025).

El bono jubilatorio se mantiene en $ 70 mil desde 2024.

“Como era de esperar, la inseguridad alimentaria aumenta a medida que se desciende en los niveles socioeconómicos. Así, es prácticamente inexistente en el nivel medio alto”, describen. El documento, publicado este año con el título Vivir y envejecer en contextos de desigualdad, agrega que la inseguridad alimentaria alcanza a un tercio de los hogares con mayores, lo que supone, aseguran, una doble preocupación: “una incidencia muy alta y en ascenso”. La inseguridad alimentaria, sintetizan, “se potencia en los hogares del nivel socioeconómico muy bajo y con insuficiencia de ingresos, en ese orden”.

La jubilación mínima –con el bono congelado de $ 70 mil– asciende a los $ 514.158 en noviembre. El ingreso no alcanza a cubrir los gastos de ninguna canasta: ni la del Indec, que estimó para octubre un piso mínimo de $ 546.926 por adulto (y que no contempla las necesidades específicas de un adulto mayor); ni la de la Defensoría del Pueblo porteña (que para septiembre estimó un mínimo de $ 1,7 millón para una pareja de jubilados con vivienda propia y de $ 2,5 millones para una que alquila); y mucho menos la de la Defensoría de la Tercera Edad, que calculó para el segundo semestre del año una canasta de bienes y servicios básica de más de $ 2 millones por jubilado. Esta última, que sí contempla las particularidades de este grupo etario, considera que un adulto mayor necesita al menos $ 457 mil para alimentos.

Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, explicó a este medio que “se trata de 8 millones de personas, de argentinos” y reclamó el olvido de todos los sectores políticos después de los dos vetos presidenciales a las leyes aprobadas por el Congreso: la de 2024, que mantenía el esquema de actualización por inflación, pero compensaba el 20,6% de caída en relación al índice de precios de enero; y la de 2025, que establecía aumentos en las jubilaciones y en el bono y también la restitución de las moratorias. Desde la Defensoría plantearon la inconstitucionalidad de los fundamentos de ambos rechazos del Ejecutivo a las normas aprobadas.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que, si se hubiera actualizado al ritmo de las jubilaciones, el bono debería haber alcanzado los $ 226.875. “La política previsional del actual Gobierno profundizó la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados, especialmente de quienes perciben el haber mínimo. Una de las principales herramientas de licuación de sus ingresos fue el congelamiento del bono compensatorio, que permanece fijo en $70.000 desde marzo de 2024, pese a la evolución de los precios”, resaltaron.

Fondos sin actualizar para los centros de jubilados

Víctor Cantero (72), del centro de jubilados de San Telmo, afirmó en diálogo con este medio que el PAMI les otorga un subsidio de $ 5,9 millones mensuales para preparar bolsones de doce productos y dar de comer de lunes a viernes a 40 jubilados que cobran el haber mínimo. Explicó que ese monto no se actualiza desde hace un año, y que después de armar los bolsones quedan unos $ 4 millones para preparar la comida. “Generalmente vienen más de 40 jubilados. Se nos van sumando porque verdaderamente la situación económica hace que cada vez venga más gente a la que no le alcanza”.

El lugar se mantiene con la colaboración de vecinos del barrio y amigos. “Hay problemas serios con la alimentación, porque la nutricionista del PAMI nos exige que le demos de comer carne prácticamente todos los días. Y realmente con el dinero que nos pasan es imposible poder comprar carne todos los días”.

Para cumplir con las exigencias de la nutricionista, agregó, sería necesaria una actualización de ese subsidio. “La gente que viene a comer en muchos casos come solamente una vez por día, que es cuando vienen al comedor”.

El centro funciona desde el año 1998. En ese entonces, recuerda Cantero, el bolsón tenía diez productos más que ahora. “Incluía queso fresco, dulce, batata, pollo, en algunos casos pescados, leche. Todo eso fue disminuyendo con los años. Hoy solamente se entregan doce productos secos: fideos, arroz, azúcar, yerba y una lata de tomates”.

PERFIL consultó a fuentes del PAMI a cuánto ascendía el monto destinado a los centros de jubilados y si efectivamente estaba congelado, pero, hasta la publicación de esta nota, no obtuvo respuesta.