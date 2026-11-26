Las ventas en supermercados profundizaron su deterioro en buena parte del país, con una situación particularmente complicada en el nordeste argentino. Corrientes, con una caída del 18% interanual real en septiembre, encabezó el ranking de las provincias con peor desempeño, seguida por Chaco (-10,6%) y Misiones (-8,3%).

Los datos surgen de un informe de la consultora Politikon Chaco, elaborado sobre la base de la Encuesta de Supermercados del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que muestra una marcada disparidad territorial en la evolución del consumo.

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Según INDEC, las ventas en supermercados cayeron 0,9% en septiembre con respecto al mes anterior, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En mayoristas, las ventas también tuvieron un retroceso en la medición intermensual, cayendo 0,5%.

A nivel nacional, las ventas totalizaron $2,45 billones en septiembre, con una contracción del 3% interanual a precios constantes. Se trató de la novena caída consecutiva en esa comparación, mientras que respecto de agosto las ventas retrocedieron un 0,9%, sin factores estacionales. En el acumulado de enero a septiembre, la actividad registró una baja del 2,9% respecto del mismo período de 2025 y se ubicó un 11,8% por debajo de los niveles de 2023.

Las provincias donde más cayeron las ventas en supermercados

De las 24 jurisdicciones del país, 20 registraron retrocesos interanuales en septiembre. Las mayores dificultades se concentraron en el nordeste, aunque también hubo fuertes contracciones en provincias del noroeste y Cuyo.

Las provincias con las mayores caídas interanuales en septiembre fueron:

• Corrientes: -18%. • Chaco: -10,6%. • Misiones: -8,3%. • Catamarca: -8,1%. • Entre Ríos: -7,4%. • Mendoza: -6,6%. • La Rioja: -6,6%. • San Juan: -5,8%.

También sobresalió el deterioro en el Gran Buenos Aires, donde las ventas retrocedieron un 7%, más del doble del promedio nacional. En el resto de la provincia de Buenos Aires, la caída fue del 1,9%, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó el 1,7%.

El caso de Corrientes es particularmente delicado porque los once rubros relevados registraron contracciones interanuales. No se trata únicamente de una reducción de las compras de bienes durables, sino también de productos de primera necesidad.

Las ventas de panadería disminuyeron un 25,4%; las de bebidas, un 23,8%; los artículos de limpieza, un 21,6%; los productos de almacén, un 16,1%, y los lácteos, un 15%. Incluso las ventas de carnes retrocedieron un 13,7%, frente a un crecimiento del 6,5% a nivel nacional.

En Chaco, además de las fuertes caídas en electrónicos (-34,2%) e indumentaria (-33,3%), las ventas de productos de almacén y lácteos se contrajeron un 12,5% en ambos casos.

En Misiones, por su parte, las mayores bajas se observaron en electrónicos (-35,1%), bebidas (-27%), lácteos (-23,8%) y carnes (-18%).

Las provincias que más consumo perdieron en lo que va de 2026

El balance de los primeros nueve meses del año muestra que las dificultades del nordeste no se limitan al resultado de septiembre.

Corrientes y Misiones son las únicas dos provincias que acumulan caídas de dos dígitos en 2026, con retrocesos del 14,5% y del 10,9%, respectivamente.

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La Rioja, con una contracción del 8,8%, ocupa el tercer lugar entre las provincias con peor desempeño acumulado, seguida por Chaco (-6,8%), Catamarca (-6,7%), Entre Ríos (-6,3%) y Tucumán (-6,2%).

En el Gran Buenos Aires, en tanto, las ventas acumulan una caída del 6%, también por encima del promedio nacional.

Neuquén, Río Negro y La Pampa, las excepciones

En el otro extremo, apenas cuatro provincias lograron incrementar sus ventas en septiembre: Neuquén (+6,7%), Río Negro (+4%), La Pampa (+2,5%) y Santiago del Estero (+1,8%).

Sin embargo, cuando se analiza el acumulado del año, solo Neuquén (+3,9%), Río Negro (+1,4%) y La Pampa (+1,3%) mantienen resultados positivos.

La diferencia entre los desempeños de Neuquén y Corrientes alcanza los 24,7 puntos porcentuales en septiembre, una muestra de la heterogeneidad territorial que presenta la evolución de las ventas.

Finalmente, el informe también advierte que la caída de las ventas a nivel nacional estuvo acompañada por una reducción tanto en la cantidad de operaciones como en el gasto promedio por compra.

En septiembre se registraron 64,5 millones de operaciones, un 1,1% menos que un año atrás, mientras que el ticket promedio se ubicó en $38.059, con una pérdida del 1,9% en términos reales.

De los once rubros relevados, nueve registraron caídas interanuales. Las mayores contracciones correspondieron a electrónicos (-13,4%), bebidas (-10,8%) y panadería (-7,4%).

Los productos de almacén, el rubro de mayor peso en la facturación de los supermercados, retrocedieron un 3,1%. Solo las carnes (+6,5%) y las frutas y verduras (+3,4%) lograron crecer.

La encuesta abarca 92 empresas de supermercados con 3.125 bocas de expendio distribuidas en todo el país, por lo que sus resultados no representan la totalidad del comercio minorista argentino.

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