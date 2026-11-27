La suba del dólar de las últimas semanas volvió a poner a prueba el esquema económico del Gobierno. Con el dólar mayorista cerca de los $1.600, se abre el interrogante sobre cuánto puede trasladarse esa presión a las tasas de interés y, a través de ellas, profundizar el freno de una actividad económica que ya muestra señales recesivas.

En un contexto de recesión técnica, luego de que la actividad económica registrara dos trimestres consecutivos de caída en la serie del EMAE, y de un deterioro de los indicadores financieros, que en los últimos días mostraron una leve mejora, el dólar mayorista acumula un incremento en torno al 10% en lo que va del año, frente a una inflación acumulada de 26,3% hasta octubre, según el INDEC.

Cuando aumenta la incertidumbre sobre el dólar, los inversores exigen mayores rendimientos para permanecer en moneda local y no salir a buscar cobertura cambiaria. Esa presión también alcanza al Tesoro, que necesita ofrecer tasas atractivas para renovar los vencimientos de deuda en pesos. Así lo explicó Leo Anzalone, de CEPEC, quien advirtió que la tensión cambiaria puede terminar trasladándose al costo del financiamiento de toda la economía.

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Las herramientas del Gobierno para contener el dólar

En ese escenario, el equipo económico desplegó distintas herramientas para moderar los movimientos del tipo de cambio y evitar que una mayor depreciación se traslade a los precios. Entre las utilizadas por el Banco Central (BCRA) aparece la intervención en el mercado de futuros.Los contratos para fines de noviembre llegaron a operarse por debajo de los $1.600, un valor inferior al del dólar contado, mientras que los de diciembre se ubicaron en torno a los $1.630.

A esa estrategia se suma la oferta de instrumentos dollar linked por parte del Tesoro, que permiten a los inversores cubrirse sin recurrir directamente a la compra de divisas. En paralelo, el BCRA se mantuvo al margen del mercado oficial durante las últimas ruedas y dejó de comprar dólares, para no sumar demanda sobre la cotización. Si bien este tipo de intervenciones puede ayudar a moderar las expectativas de devaluación y evitar movimientos bruscos del tipo de cambio, su alcance es limitado. Según Anzalone, se trata de herramientas de corto plazo que “no resuelven los problemas de fondo ni garantizan que la presión cambiaria no reaparezca”.

Para Guido Zack, director de Economía de Fundar, el problema de fondo es que el Gobierno ya no conseguirá en este mandato volver a los mercados internacionales de deuda. “Va a haber que seguir pagando con dólares frescos”, advirtió. Ese es, según explicó, el motivo por el que subió el riesgo país y se amplió la brecha con el CCL, que muestra que “están saliendo dólares del país”. En ese sentido, el economista recordó que, aunque el superávit comercial ronda los US$ 30.000 millones, los argentinos destinan en promedio un monto equivalente cada año al ahorro en dólares, una demanda que crece en los años electorales.

Asimismo, Zack atribuyó la calma de los últimos días tanto a un contexto internacional más tranquilo como al anuncio de Luis "Toto" Caputo de que solicitó activar un tramo de US$ 5.000 millones del swap con China para afrontar los vencimientos de enero. Sin embargo, advirtió que “no es una solución de largo plazo”, porque esos tramos suelen devolverse en un plazo máximo de un año, por lo que se trata de dinero que habrá que reintegrar en el transcurso de 2027.

El impacto sobre las tasas y la actividad económica

Por el momento, las tasas de corto plazo no mostraron movimientos significativos. La caución bursátil a un día se mantenía alrededor del 20% nominal anual. El panorama es distinto en el financiamiento del Tesoro, que en las últimas licitaciones debió convalidar rendimientos más elevados para renovar sus compromisos. En la del jueves, la Lecap más demandada, con vencimiento en febrero de 2027, se colocó a una tasa efectiva mensual de 2,2%, equivalente a 29,84% efectivo anual, según informó la Secretaría de Finanzas.

En ese sentido, el economista Sergio Chouza señaló que predomina un efecto de crowding out: el Estado absorbe una parte de los recursos disponibles del sistema financiero y reduce el margen para que lleguen a empresas y familias. Una dinámica que, según Chouza, contrasta con el objetivo inicial del Gobierno de recuperar el crédito privado como motor de la actividad.

Ese encarecimiento es un obstáculo para el sector productivo. Las empresas enfrentan mayores costos para descontar cheques, financiar capital de trabajo o tomar crédito para invertir, advirtió Anzalone, quien agregó que las familias también podrían enfrentar un encarecimiento del financiamiento al consumo. El escenario resulta particularmente delicado porque la actividad todavía no consigue consolidar una recuperación, pese a la suba de 1,1% que registró en septiembre según el INDEC.

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El riesgo de un nuevo impulso inflacionario

A su vez, la evolución del tipo de cambio representa un riesgo para la dinámica de los precios. Una mayor depreciación puede encarecer los insumos importados y los bienes con componentes dolarizados, y las empresas podrían anticipar aumentos ante la expectativa de mayores costos de reposición.

Ese efecto se sumaría a la aceleración inflacionaria que ya se observa. De esta manera, una eventual presión cambiaria podría agregar otro factor de inercia a los precios, incluso si el Gobierno consigue moderar los movimientos del dólar en el corto plazo. “Si [el Gobierno] mantiene tasas demasiado bajas, corre el riesgo de incentivar una mayor demanda de dólares; pero si las sube para contener la presión cambiaria, puede profundizar el freno sobre el crédito y la actividad”, sintetizó Anzalone.