El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) publicado ayer por el INDEC confirmó las previsiones de las consultoras privadas: la economía argentina acumuló dos trimestres consecutivos de caída y entró en recesión técnica. En ese contexto, las estimaciones para el crecimiento de 2026 se alejan cada vez más de las proyecciones que había planteado el Gobierno.

El Presupuesto 2026 contemplaba un crecimiento de 5% para este año. Sin embargo, las previsiones oficiales se fueron ajustando a medida que avanzaron los meses. Cuando el Ministerio de Economía envió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, en septiembre, ya había reducido su estimación para 2026 a 3%.

Después de los últimos datos de actividad, las consultoras privadas ubican el crecimiento anual alrededor de 0,5%. Por su parte, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la encuesta que realiza el Banco Central entre consultoras, centros de investigación y entidades financieras, ya había proyectado el mes pasado una expansión de 0,7%.

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Los primeros anticipos privados de octubre suman señales de debilidad para el comienzo del último trimestre. Según C-P Consultora, la actividad se mantuvo estancada respecto de septiembre, mientras que Equilibra estimó una caída mensual de 0,5%, luego del rebote de 1,1% registrado el mes anterior. En la comparación interanual, las diferencias también son acotadas: C-P calculó una contracción de 1,9% y Equilibra, de 2,5%. De confirmarse estas estimaciones, octubre marcaría el cuarto mes consecutivo de caída interanual.

Los dos relevamientos coinciden, además, en señalar que el desempeño de los sectores primarios continúa contrastando con el del resto de la economía. Para C-P Consultora, el EMAE sin agro y petróleo habría retrocedido 0,4% mensual en octubre. En la comparación interanual, mientras el agro se mantuvo estable y el petróleo y la minería crecieron 13,4%, el resto de las actividades se contrajo 2,7%. Según sus cálculos, estos últimos sectores restaron 2,5 puntos porcentuales a la variación del indicador.

| Crédito: CP Consultora en base a INDEC

Equilibra, por su parte, estimó que los sectores primarios, agro, energía, minería y pesca, crecieron 2,2% interanual y 1,2% mensual en octubre. La producción no primaria, en cambio, habría caído 3% interanual y 0,7% respecto de septiembre.

| Crédito: Equilibra

Las perspectivas para el cierre del año también condicionan las proyecciones para 2027. C-P Consultora espera que la actividad muestre un repunte de 0,9% en el cuarto trimestre respecto del anterior. Aunque octubre habría comenzado sin crecimiento mensual, la consultora considera que el arrastre que dejó septiembre permitiría que el período termine con una mejora trimestral. Con ese escenario, estima que 2026 cerrará con una expansión de 0,6%.

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Ese resultado, sin embargo, quedaría por debajo del arrastre estadístico de 1% que dejó 2025. El arrastre es el crecimiento que tendría el promedio anual del PBI del año siguiente aun si la actividad se mantuviera sin cambios durante todos sus trimestres. Por eso, el nivel con el que termine 2026 será importante para determinar cuánto crecimiento tendrá incorporado la economía al comenzar 2027.

El contraste con las proyecciones oficiales vuelve a aparecer en las estimaciones para 2027. El Presupuesto presentado por el Gobierno contempla un crecimiento de 4%, casi el doble de lo que proyecta el REM y muy por encima de las previsiones de Equilibra. Es la segunda recesión técnica de la gestión de Javier Milei. La primera se produjo durante el primer y el segundo trimestre de 2024, luego de la devaluación de diciembre de 2023. Ese año la economía cayó 1,3%, mientras que en 2025 creció 4,5%.





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