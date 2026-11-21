El 17 de noviembre, finalmente y dos meses después de los cambios en Olivos, la Secretaría General de la Presidencia de la Nación preadjudicó una nueva adquisición de productos secos de almacén para Casa Rosada y la residencia presidencial. Pasaron dos meses desde la apertura de sobres que coincidió con la denuncia de la diputada Marcela Pagano en la justicia por supuestas irregularidades en el destino de los alimentos adquiridos, que tomó como fuente dos investigaciones de PERFIL y que derivó en la militarización de Olivos y en la renuncia de una de las personas encargadas de esas compras, María Belén Agudiez –hoy con empleo en el Correo Argentino–.

El pedido original que hasta hace poco figuraba como “en evaluación” se redujo a casi la mitad después de la valoración de las ofertas y la preadjudicación que figura en el sitio COMPR.AR. Contenía un listado de 151 renglones exclusivamente para Olivos, pero según constató este medio 65 de ellos (el 43%) fueron descartados porque no se consideraron económicamente convenientes o porque no cumplían con algún otro requisito burocrático de la licitación. Si bien son argumentos que aparecen en otras compras cuando se da por fracasada una adjudicación, no es lo habitual: en la última que había registrado PERFIL de productos frescos de almacén no había quedado ninguno de los 69 renglones sin asignar. En ese momento (agosto), según contó este medio, la empresa Fransro SRL, que figuraba en una denuncia del Ministerio de Capital Humano en 2024, se quedó con la adjudicación del 76% de un encargo de casi $ 52 millones por 20 mil kilos de frutas y verduras por seis meses.

Dictamen de la última compra preadjudicada de alimentos para Olivos. | Crédito: Captura de pantalla.

Hasta la apertura de los sobres esta nueva licitación había avanzado rápido: el 27 de agosto se publicó en el Boletín Oficial, hasta el 9 de septiembre se podían hacer las consultas y el 15 de ese mes, menos 30 días después de iniciado el proceso, ya se habían abierto los sobres. Pero después del escándalo en Olivos todo quedó en suspenso hasta esta semana. Entre otras cosas fueron descartados de esta nueva preadjudicación publicada en noviembre unos 1.200 litros de aceite de girasol, 24 litros de aceite de oliva, 25 kilos de almendras, 7 litros de esencia de vainilla, casi 25 kilos de caldos, 90 kilos de gelatina, 75 kilos de chocolate para cobertura, 480 kilos de azúcar, unos 12 litros de salsa de soja y 90 kilos de postres tipo mouse en polvo.

En la denuncia de Marcela Pagano se sugiere que estas cantidades de productos destinados a la residencia del Presidente (como los baños de repostería o los cortes específicos y cantidad de kilos de carne) podrían haber sido derivados a un emprendimiento privado de familiares de Agudiez.

Qué pasó con Casa Rosada

De los 273 renglones de la lista inicial de compras 122 eran para Casa Rosada. En este caso también hubo una reducción: 48 no fueron preadjudicados, el 39% del total. Quedaron excluidos de esa revisión 2.900 litros de aceite, más de 300 kilos/litros de aderezos (162 kilos y 150 litros en paquetes grandes y otros tantos individuales), 730 kilos de azúcar (80 de ellos impalpable), 47 kilos de caldo, 250 kilos de gelatina y 300 litros de vinagre.

Sí tuvo el visto bueno la oferta de 50 kilos de aceitunas negras a $ 101 mil por barril de 5 kilos (una compra total de $ 1.015.400 en aceitunas), 36 kilos de flan (a $ 7.709 el kilo, $ 277.524 en la compra final) o de 15 kilos de cacao amargo (a un valor total de $ 521.610).

Los oferentes para la última licitación de alimentos secos para Casa Rosada y Olivos. | Crédito: Captura de pantalla.

Como todas las compras que se documentaron hasta ahora, se trata de una de carácter abierto –lo que significa que es por seis meses o hasta agotar las cantidades máximas establecidas (lo que ocurra primero)– y prorrogable.

Lo aprobado para Olivos y los montos

El dictamen de evaluación de ofertas publicado en COMPR.AR de esta licitación abierta analiza gastos por $ 65,3 millones destinados a abastecer tanto a la residencia de Olivos como a Balcarce 50.

Al concurso se habían presentado cuatro oferentes: Federico Pablo Campolongo, con una propuesta de $ 39 millones; Alimentos Fransro S.R.L., con $ 50 millones; Distribuidora Carlitos, que propuso proveer de estos alimentos por $ 466 millones; y Pola S.R.L., con una oferta total de $ 181 millones. Como se dijo, varios renglones quedaron descartados, pero Pola S.R.L. fue la recomendada para la adjudicación de todos los que sí están aprobados.

Chocolate de repostería y otros productos quedaron afuera del dictamen. | Crédito: Captura de pantalla

Para Olivos la compra final, de adjudicarse formalmente, sería de $ 18 millones, muy inferior a lo solicitado en pedidos anteriores. Como ya se mencionó más arriba, el Gobierno había gastado $ 52 millones en la compra de 20 mil kilos de frutas y verduras por un semestre.

Después de que el control de Olivos pasara a Casa Militar los ítems autorizados para la compra (que ya formaban parte del pedido original) aparecen como más modestos: más de 530 kilos de fideos, 36 kilos de arroz o 180 cajas de puré de tomate.

Se autorizó además la adquisición de los 120 kilos de dulce de leche (que representarían un gasto total de $ 1.162.022) y los 48 frascos de mermelada del proceso inicial, pero no así la compra de los 150 kilos de dulce de membrillo.

Como contrapartida, y tal como señaló también este medio, una licitación de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia publicada en febrero para proveer raciones de comida a los hogares de adultos mayores dependientes de gobierno nacional sigue pendiente de resolución.