La Argentina tiene una representante en la gran final de Miss Universo 2026, que se celebra este martes 24 de noviembre en Puerto Rico. Se trata de Daiana Stefani Pereyra, una modelo de 28 años que llegó a ocupar ese lugar luego de la renuncia de Tamara Rogouski, quien había sido elegida originalmente para llevar la banda argentina.

Aunque su designación se produjo a último momento, Pereyra no es una improvisada en el mundo de los concursos de belleza. Cuenta con experiencia en certámenes internacionales, participó en distintas competencias representando al país y combina su carrera como modelo con su trabajo como tripulante de cabina de pasajeros.

Quién es Daiana Pereyra y cuál es su trayectoria en los concursos de belleza

Daiana Pereyra, Miss Argentina 2026 | Crédito: Redes Sociales

Oriunda de Misiones, Daiana tiene 28 años y construyó una trayectoria vinculada al modelaje y los certámenes de belleza. Uno de sus primeros reconocimientos fue Miss Actitud Córdoba 2018. Posteriormente, en 2022, representó a la Argentina en Miss Intercontinental y, al año siguiente, obtuvo el título de Miss Universo Misiones 2023.

Su recorrido internacional continuó en 2025, cuando participó en Miss International, celebrado en Tokio, Japón. En aquella oportunidad logró ingresar al grupo de las 20 mejores candidatas, una experiencia que sumó a su preparación para volver a competir por una corona internacional.

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Además de su actividad como modelo, Pereyra trabaja como tripulante de cabina de pasajeros. Esa faceta profesional forma parte de su vida cotidiana y la distingue de otras candidatas que se dedican exclusivamente al mundo de la moda y los concursos de belleza.

Por qué Daiana Pereyra reemplazó a Tamara Rogouski en Miss Universo 2026

Daiana Pereyra, Miss Argentina 2026 | Crédito: Redes Sociales

La llegada de Daiana a Miss Universo estuvo marcada por una renuncia inesperada. Tamara Rogouski había sido elegida Miss Universo Argentina 2026 el 25 de mayo, durante una ceremonia realizada en el Teatro Metropolitan de Buenos Aires, en la que compitieron 32 participantes.

Sin embargo, en septiembre, la organización comunicó que Rogouski no participaría en la 75ª edición del certamen internacional por cuestiones personales. En su comunicado no se especificaron los motivos de la decisión y se informó que se respetaría el procedimiento establecido por el reglamento.

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De acuerdo con el orden de clasificación del concurso nacional, Pereyra, que había quedado como primera finalista, asumió la corona y obtuvo el derecho de representar al país en Puerto Rico. De esta manera, pasó de competir por el título argentino a convertirse en la candidata nacional para la instancia internacional.

El traje típico con el que Daiana Pereyra representó a la Argentina

Daiana Pereyra, Miss Argentina 2026 | Crédito: Redes Sociales

Durante una de las presentaciones más esperadas del certamen, la competencia de trajes típicos, Pereyra apostó por una propuesta inspirada en los símbolos patrios. El diseño tuvo como eje el Escudo Nacional e incorporó elementos como el Sol de Mayo, los laureles, el gorro frigio y dos palomas blancas.

La creación buscó transmitir valores asociados con la identidad argentina, como la libertad, la paz y la esperanza. La propuesta también llamó la atención por su elaboración y por la manera en que trasladó los emblemas nacionales a la pasarela internacional.

Con una trayectoria que incluye distintas competencias fuera del país y una designación que llegó tras la renuncia de la ganadora original, Daiana Pereyra enfrenta ahora uno de los desafíos más importantes de su carrera: representar a la Argentina en la edición número 75 de Miss Universo.