El Gobierno de Javier Milei condenó este domingo las amenazas e intimidaciones de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán contra Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y candidato a ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas. Cancillería exigió a Teherán que cese de inmediato las advertencias contra el diplomático argentino y el personal del organismo internacional.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó su rechazo a las declaraciones de un alto asesor del comandante de la fuerza iraní, que cuestionó el desempeño de Grossi al frente de la agencia nuclear y lanzó una advertencia directa contra el funcionario.

Rafael Grossi advirtió que el OIEA lleva más de un año sin verificar el programa nuclear de Irán

"La República Argentina reitera su más categórica condena a las amenazas e intimidaciones contra el Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, formuladas recientemente por un alto asesor del comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, en relación con el ejercicio de sus responsabilidades al frente del organismo", sostuvo la cartera diplomática.

Además, el Gobierno calificó de inadmisible cualquier amenaza contra un funcionario internacional por el cumplimiento de sus funciones y ratificó su respaldo a Grossi, junto con la defensa de la independencia, imparcialidad e integridad del OIEA.

Qué dijeron desde la Guardia Revolucionaria de Irán contra Rafael Grossi

Las declaraciones que motivaron el pronunciamiento argentino fueron realizadas el sábado por Mohammad Reza Naghdi, asesor del comandante de la Guardia Revolucionaria iraní. El dirigente acusó al diplomático de actuar en favor de Israel y advirtió que "recibirá lo que se merece", sin precisar a qué tipo de represalias se refería. Otra autoridad de esa fuerza militar también cuestionó al titular del OIEA y afirmó que "es israelí y no está sujeto a ninguna ley ni reglamento".

Las intimidaciones se produjeron días después de que Grossi reclamara a Irán que retome la cooperación con los inspectores internacionales para permitir la verificación de su programa nuclear. El pedido fue realizado durante la reunión trimestral de la Junta de Gobernadores del organismo, que se celebró este miércoles en Viena.

Rafael Grossi | Crédito: Cedoc

"Necesitamos regresar a Irán. Esta situación de tantos meses sin información sobre el programa nuclear no es buena, ni para Estados Unidos ni para Irán, que no puede ofrecer garantías sobre la transparencia", advirtió el diplomático argentino. También desaconsejó que Teherán abandone el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP).

Desde junio de 2025, después de una serie de ataques de Israel y Estados Unidos contra instalaciones nucleares iraníes, Teherán mantiene restringido el acceso de los inspectores del OIEA a los complejos afectados, bajo argumentos de seguridad. La única instalación a la que habilitó el ingreso es la central de Bushehr, ubicada en el sur del país.

LB/AF