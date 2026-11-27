El ministro de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, se comunicó con 100.000 reservistas de las Fuerzas Armadas diciéndoles que se preparen.

Wes Streeting

Según reportaron la BBC y Sky News, y reprodujo la Agencia Noticias Argentinas (NA), el funcionario declaró: “Quiero que el país esté alerta, no alarmado. No se puede ignorar lo que está sucediendo en Europa y no preocuparse por un entorno de amenazas que se ha deteriorado en los últimos años y que, lamentablemente, va en aumento”.

Luego remarcó: “El viernes pasado presenciamos un incidente muy grave: la incursión de misiles rusos en el espacio aéreo polaco; hemos visto terrorismo de Estado perpetrado por Rusia en toda Europa; y, obviamente, hemos tenido incidentes relacionados con Irán en torno a las bases de la RAF (Real Fuerza Aérea) aquí, en el Reino Unido”.

Tras esa introducción, el ministro explicó que “en ese entorno de amenazas, el gobierno y el país deben estar preparados para afrontar esos riesgos porque cuanto más preparados estemos, menos probabilidades tendremos de vernos envueltos en un conflicto, en una guerra; ese es mi objetivo, ese es el objetivo de este gobierno”.

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Esta convocatoria, según Streeting, además tiene como objetivo comprobar si los datos personales de estos veteranos son correctos y chequear que experiencias y habilidades desarrollaron tras abandonar las Fuerzas Armadas.

La decisión del Ministerio de Defensa de contactar con exmilitares ocurre tras la noticia de que el Reino Unido firmó un contrato de 8.000 millones de libras para modernizar su flota de submarinos nucleares, lo que, afirmó el secretario de Defensa, ayudará a que el país esté “preparado para la guerra”.

Justin Crump, actual director ejecutivo de la empresa de inteligencia empresarial Sibylline, le dijo a la BBC: “Ucrania nos ha demostrado la importancia de movilizar las habilidades y los enfoques civiles en la guerra moderna. Este es un primer paso y, en muchos sentidos, tardío; y es probable que el esfuerzo se intensifique hasta principios de 2027. (Se trata) de una estrategia de disuasión y no de una intención de utilizar a la población civil”.

Qué hace la Reserva Estratégica

La Reserva Estratégica es una línea central de las defensas del Reino Unido en tiempos de guerra. Deberían movilizarse tras las fuerzas regulares a tiempo completo y los reservistas regulares, que serían los primeros en ser enviados al combate.

En la Guerra Fría, los reservistas estratégicos tenían uniformes y equipo, y se reunían una vez al año para recibir entrenamiento, pero esta actividad se interrumpió en los años posteriores al colapso de la Unión Soviética.

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Durante los últimos 7 años, los secretarios de Defensa y los jefes militares han tratado de revitalizar este sistema.