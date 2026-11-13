Entre multitudes y el grito de "¡El Papa es peruano!": el segundo día de León XIV en Perú

El papa León XIV completó este jueves su segunda jornada de actividades públicas en Lima, combinando el fervor de las calles con un duro diagnóstico sobre la realidad del país. En un Perú atravesado por la crisis, el Pontífice exigió "corazones honestos en la búsqueda del bien común para superar la corrupción, la violencia y el individualismo". Su mensaje apuntó directamente a la fragmentación política y social: “Junto al desarme del lenguaje, mediante la renuncia a palabras hirientes, hemos de desarmar también nuestras actitudes”, reclamó en un discurso interrumpido por aplausos.

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Ese mensaje marcó el tono de un día que comenzó con un masivo contacto popular. Bajo un clásico cielo gris limeño, con 25 grados y alta humedad, León XIV avanzó en el papamóvil por las avenidas Garcilaso de la Vega y Tacna rodeado de miles de fieles que gritaban "¡El Papa es peruano!" y "¡León querido, el pueblo está contigo!". A mitad de camino, bajó del vehículo para rezar ante la imagen del Señor de los Milagros, acoplándose a la devoción histórica más fuerte de la capital.

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El camino elegido no tuvo nada de azaroso. Se trata de zonas muy movidas que funcionaron como un embudo natural hacia la Plaza Mayor. Con este recorrido, decenas de miles de fieles pudieron escoltar a pie el avance del Sumo Pontífice, quien recuperó de inmediato ese perfil de pastor callejero que supo cultivar con paciencia durante sus más de dos décadas como misionero en estas mismas tierras.

A mitad de camino, el recorrido incluyó una parada clave. El protocolo oficial contempló una detención del papamóvil frente al Monasterio de Las Nazarenas, donde León XIV descendió para rezar ante la imagen del Señor de los Milagros. Se trata de la devoción más masiva de la capital, un gesto con el que el Papa conectó de forma directa con la principal tradición católica local.

En paralelo a la actividad en las calles, la agenda se cruzó de lleno con el tenso clima político peruano. La visita del Papa no detuvo las disputas institucionales: en el Congreso, legisladores opositores rechazaron a los gritos que la ex presidenta Dina Boluarte participe de los encuentros oficiales. Durante la sesión, la tildaron de "sinvergüenza" y de estar "encima mal vestida", metiendo la crisis interna dentro del cronograma de la gira.

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El impacto de la visita también se hizo sentir en la televisión y generó cruces inesperados. Mientras se desarrollaba el operativo de seguridad, en las redes y los medios locales se instaló la polémica por una parodia del humorista Jorge Benavides, quien imitó al Papa subido a una "motocarga". La sátira fue duramente criticada y calificada de "absurda" por sectores conservadores, una muestra de cómo el tema dominó la agenda pública.

“Como cantamos: ‘ricas montañas, hermosas tierras; risueñas playas, fértiles tierras; cumbres nevadas, ríos, quebradas ¡Es mi Perú!’”. Tras los aplausos, remarcó que "las diferencias favorecen el encuentro" y sentenció: “Precisamente porque somos diferentes creamos común-unidad”.

Antes de los actos masivos, la mañana tuvo un perfil netamente institucional. En el Palacio Arzobispal, el Papa mantuvo una reunión privada con los obispos donde abordó la crisis de los abusos sexuales cometidos por miembros del clero. Definió el tema como "una realidad que nos ha causado tanto dolor" y exigió enfrentar las denuncias "con la verdad, la justicia, el perdón, la reparación" y una sólida cultura "de prevención".

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Agenda eclesiástica y sociedad civil

Tras finalizar su trayecto e ingresar a la zona de la Plaza de Armas, el cronograma pasó a una etapa estrictamente institucional. A las 9:30, el Papa ingresó al Palacio Arzobispal para una reunión privada con los obispos de todo Perú. Fue un espacio cerrado a la prensa, diseñado para discutir lineamientos y repasar la situación social y pastoral del país.

La actividad continuó a pocos metros, en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista. El templo mayor limeño albergó la celebración de la Hora Media, una ceremonia enfocada en el clero local. Las naves de la iglesia reunieron a los sacerdotes, monjas, religiosos y seminaristas que encabezan el trabajo diario en las parroquias del territorio peruano.

Hacia el mediodía, el Papa volvió a tener contacto público. La plaza de la Catedral funcionó como sede para un encuentro abierto con representantes de la sociedad civil, donde se congregaron unas 40.000 personas. En su discurso, León XIV pidió "corazones honestos en la búsqueda del bien común para superar la corrupción, la violencia y el individualismo". Además, hizo un fuerte foco en la agenda de género: "Es triste constatar que persiste una mentalidad machista, que se manifiesta en la ausencia del padre en la vida familiar, los abusos y la violencia hacia las mujeres", apuntó. Tras remarcar que esta situación "sigue siendo una realidad que hiere a la humanidad entera", cerró con un pedido directo: "¡Valoremos a las mujeres! ¡Protejamos y respetemos a las niñas!". El encuentro incluyó también un momento musical a cargo de la artista afroperuana Susana Baca.

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Vigilia de jóvenes y viaje a Chiclayo

Tras concluir los encuentros de la mañana, la agenda de la tarde se reservó para el evento de mayor masividad. A las 18:00 horas, el Estadio Nacional de Lima abrió sus puertas para una vigilia de oración. El encuentro fue diseñado específicamente para concentrar a miles de jóvenes y estudiantes universitarios, marcando el cierre de los eventos públicos de la jornada.

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Previamente, la agenda de la mañana había comenzado con un perfil netamente institucional. A las 9:30, el Papa ingresó al Palacio Arzobispal para una reunión privada con los obispos de todo el Perú. Durante este espacio, León XIV abordó de frente el tema de los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia, definiéndolo como "una realidad que nos ha causado tanto dolor". Ante la cúpula eclesiástica local, exigió enfrentar las denuncias sin encubrimientos: "Hemos de responder como lo haría Jesús, con la verdad, la justicia, el perdón, la reparación y un compromiso cada vez más decidido a favor de una cultura de la prevención y protección de los más débiles frente a estos delitos", sentenció el Pontífice.

Para el viernes, el itinerario marca la salida de la capital. A primera hora, el Papa tomará un vuelo hacia Chiclayo, la ciudad donde ejerció como obispo y que representa su principal vínculo territorial con el país. Esta escala dará inicio al tramo de la gira por el interior, que incluirá pasos por Santa Cruz de Succhabamba, Zaña, Cusco y Pucallpa, antes de su regreso a Roma el próximo lunes.

El nivel de expectativa que rodea cada uno de los traslados y ceremonias responde a un factor biográfico clave. Para Robert Prevost, esta gira no representa una visita institucional más, sino el retorno directo al país donde vivió y trabajó durante dos décadas como misionero antes de iniciar el camino que lo llevó a liderar el Vaticano. Ese extenso pasado territorial explica no solo la masividad de la convocatoria en las calles limeñas, sino también la decisión de armar una agenda que busca equilibrar las obligaciones del protocolo oficial con el contacto directo en los distintos rincones de Perú.

TC/MSS