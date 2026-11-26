El actor Gérard Depardieu será juzgado por las denuncias de violación de la actriz Charlotte Arnould. El Tribunal de Apelaciones de París desestimó este la petición de los abogados defensores del actor.

Arnould, que conocía al actor desde su infancia, lo acusa de haberla violado dos veces en su propia casa, en 2018, cuando ella lo visitó para ensayar informalmente una obra de teatro. La justicia dictaminó que Depardieu debía ser juzgado por violación cometida mediante "coacción moral", como resultado de "un estado de shock que impidió a Charlotte Arnould protestar y huir".

Gérard Depardieu asumió la condena por agresión sexual y dio un mensaje a sus víctimas: “Pertenecí a un mundo que ha desaparecido”

El tribunal dictaminó que el actor será juzgado por la presunta violación de Arnould el 7 de agosto de 2018, pero desestimó la segunda acusación, sobre hechos que habrían ocurrido la semana siguiente, el 13 de agosto.

En su apelación contra esa decisión, la defensa del actor argumentó que no había pruebas de penetración sexual y negó cualquier "intención criminal" por parte del actor, una figura muy destacada en el cine francés desde mediados de la década de 1970, que hoy tiene 77 años.

Charlotte Arnould | Crédito: Captura de video

El tribunal indicó que Depardieu puede recurrir ante el Tribunal de Casación, la máxima instancia judicial francesa, que solo examina si la ley se aplicó correctamente y no vuelve a juzgar los casos. Su abogado, David-Olivier Kaminski, afirmó que lo estaba considerando.

Carine Durrieu Diebolt, abogada de Charlotte Arnould, describió el fallo del tribunal de apelaciones del jueves como un alivio para su clienta. "Ha estado esperando este momento durante mucho tiempo", dijo Durrieu Diebolt. "Está totalmente preparada para ello". Añadió que el juicio "promete ser histórico".

Más de veinte mujeres acusaron a Depardieu de agresiones sexuales

Charlotte Arnould fue la primera mujer en denunciar a Depardieu por agresión sexual, pero no la última. Desde 2023, cinco mujeres se presentaron en diversos tribunales denunciando violaciones, agresiones sexuales y acoso en fechas que se remontan tan lejos como 1995. Entre ellas hay actrices, decoradoras, asistentes de dirección y una periodista. Además, otras trece mujeres dieron testimonio sobre tocamientos y conductas indebidas de Depardieu en una investigación del medio francés Mediapart.

En 2025, el actor fue condenado a 18 meses de prisión en suspenso por agredir sexualmente a una decoradora y a una ayudante de dirección durante una filmación en septiembre de 2021. Apeló la condena, pero finalmente retiró el recurso, aceptó la pena y emitió una disculpa pública. Desde entonces, su nombre ha sido incluido en el registro francés de delincuentes sexuales.

"En los platós de rodaje, durante mucho tiempo me escudé en la provocación y el humor grosero. Creía que mis palabras y algunas de mis acciones no tenían consecuencias", dijo entonces. "Pero sí las tuvieron, sobre todo viniendo de alguien que ostentaba tanto poder como yo en su momento".

Violencia de género: más de 1.000 consultas y 1.077 casos en 2026, según un informe de la UBA

También está siendo investigado por las acusaciones haber violado y agredido a una mujer junto al escritor Michel Houellebecq, durante el rodaje de una película en 2018. Houellebecq no se ha pronunciado públicamente sobre la acusación.

Depardieu es uno de los actores de cine más conocidos de Francia, famoso en el mundo entero. Protagonizó más de 200 películas, entre ellas El último metro y Jean de Florette. Fue nominado al Oscar por Cyrano de Bergerac y ganó un Globo de Oro por Tarjeta Verde en 1990.

En 2023, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, fue muy criticado por decir que Depardieu "enorgullece a Francia" y que no participaría en una "caza" de delincuentes. En aquel momento ya había investigaciones en marcha por agresiones sexuales. Desde entonces se agregaron cuatro denuncias más.

MB/MSS