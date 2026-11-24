Jensen Huang fue recontratado como CEO de Nvidia después de que haya renunciado al puesto por el escándalo de su amorío con una empresaria china sospechosa de espionaje y la evasión de restricciones estadounidenses sobre los chips destinados a China. A pesar de ello, su regreso estuvo acompañado de aplausos y festejos por parte de sus empleados.

Huang había dejado el cargo el pasado 12 de noviembre debido a las controversias por su relación con Alice Huang, ejecutiva de una empresa de Singapur con estrecha relación con Nvidia, que despertó cuestionamientos sobre la seguridad nacional estadounidense. En la sede de Santa Clara, California, el magnate pidió disculpas, aceptó que cometió “errores muy graves” y trabajará para recuperarse.

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Jensen Huang regresó a Nvidia: cómo fue su recibimiento

Para darle la bienvenida a Huang, los empleados de Nvidia llenaron los tres pisos de la oficina y aplaudieron al director ejecutivo mientras coreaban su nombre. “¡Jensen, Jensen, Jensen!”, exclamaron los trabajadores. “Los empleados lo querían de vuelta más que a ninguna otra cosa”, afirmó Gavin Baker, director de director de inversiones de Atreides Management y uno de los mayores impulsores de su reincorporación.

El regreso de Jensen Huang a Nvidia fue decidido por la junta directiva de la compañía, que lo restituyeron por voto unánime. Esto se debe a que están satisfechos con “su franqueza y capacidad de liderazgo”, como explicaron en un comunicado. Sin embargo, en un principio, el directorio no tenía ninguna intención de devolverle su puesto.

El cambio de opinión estuvo vinculado con el respaldo del presidente Donald Trump a la restitución de Huang en el cargo, lo que fue duramente criticado por los integrantes del partido demócrata. Por otro lado, distintos funcionarios estadounidenses concordaron que su regreso no representa un riesgo para la seguridad nacional.

Las disculpas de Jensen Huag a sus empleados

En su vuelta a la compañía, Huang improvisó un discurso en el que aprovechó para disculparse por sus acciones, algo que ya había realizado públicamente 5 días antes en su cuenta de X. “Lo siento muchísimo por haberlos hecho pasar por todo esto. Cometí errores muy graves”, admitió el ingeniero.

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"Gracias a todos por esta segunda oportunidad. Voy a ser un mejor director ejecutivo", concluyó su discurso Jensen Huang, que fue acompañado de una gran ovación por parte de los trabajadores. A pesar de su regreso a Nvidia, la investigación interna dictaminada por el consejo continúa en vigencia y el CEO deberá presentarse ante el Congreso de Estados Unidos el próximo martes 1 de diciembre.

JSM