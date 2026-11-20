Si las tendencias demográficas actuales se mantienen, los musulmanes superarán en número a los cristianos en 2035 y alcanzarán más de 3.600 millones de fieles en todo el mundo para 2070, frente a poco menos de 3.000 millones de cristianos. Este vuelco pondrá fin a siglos de liderazgo numérico del cristianismo como la religión más grande del planeta.

El dato surge de la nueva investigación global publicada por el Pew Research Center, titulada "The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2020-2070" (El futuro de las religiones del mundo: proyecciones de crecimiento poblacional, 2020-2070). El trabajo abarca 201 países y territorios que representan el 99,98% de la población mundial y analiza siete grupos religiosos: cristianos, musulmanes, hindúes, budistas, judíos, personas sin afiliación religiosa y seguidores de otras religiones.

Entre 2020 y 2070, se proyecta que la población total del planeta aumente un 29%. Según el informe, solo dos grupos lograrán seguirle el ritmo o superar ese crecimiento global: los cristianos crecerán un 30%, mientras que los musulmanes lo harán en un 80%. Como resultado de esta expansión desigual, los musulmanes pasarán de representar el 26% de la población mundial en 2020 al 36% en 2070. Los cristianos, en cambio, mantendrán una participación estable en torno al 29% del total global.

El informe destaca que "la alta fecundidad y el aumento de la esperanza de vida de la región impulsarán las cifras globales de ambas religiones".

"Durante siglos, el cristianismo ha sido la religión más grande del mundo. Eso pronto puede cambiar", señala el documento elaborado por los investigadores Conrad Hackett, Marcin Stonawski, Yunping Tong, Stephanie Kramer, Rebecca Leppert y Jeff Diamant. Los autores aclaran además que las proyecciones "no pretenden predecir todas las formas en que el mundo podría cambiar", ya que no contemplan guerras, desastres naturales ni epidemias.

El motor demográfico detrás del crecimiento musulmán y cristiano

La transformación del mapa religioso global responde principalmente a factores demográficos como las tasas de fecundidad, la estructura por edades y el crecimiento poblacional de las regiones donde se concentra cada fe. En el período 2020-2025, la tasa global de fecundidad de las mujeres musulmanas fue de 3,1 hijos por mujer, frente a los 2,0 hijos de las mujeres no musulmanas.

La edad promedio también juega un papel decisivo en la proyección hacia las próximas cinco décadas. En 2020, la edad mediana de los musulmanes a nivel mundial era de 24 años, casi una década menor que la de los no musulmanes, ubicada en los 33 años.

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Al tener una población más joven, una mayor proporción de musulmanes aún no atravesó sus años fértiles. A esto se suma el peso demográfico de África subsahariana, región donde vivirá más de una cuarta parte de la población mundial en 2070 y donde la gran mayoría de los habitantes son cristianos o musulmanes.

El informe destaca que "la alta fecundidad y el aumento de la esperanza de vida de la región impulsarán las cifras globales de ambas religiones". Por el contrario, otras regiones mostrarán un crecimiento modesto o incluso retrocesos, como Europa, cuya población caerá del 10% al 6% del total mundial en 2070.

Qué pasará con las personas sin religión, hindúes, budistas y judíos

| Crédito: AFP

Mientras el islam y el cristianismo concentran la expansión demográfica, otros grupos perderán peso relativo frente al crecimiento de la población mundial. Las personas sin afiliación religiosa —denominadas en el informe como religious "nones"— caerán del 24% de la población global en 2020 al 17% en 2070.

Aunque en la mayoría de los países aumentará la cantidad de personas sin religión, ese avance quedará neutralizado por la caída demográfica en China, donde actualmente reside la mayor parte de este grupo. De manera similar, tanto los hindúes como los judíos crecerán en números absolutos, pero disminuirán su porcentaje dentro de la población total del planeta.

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En el caso de la comunidad judía, el estudio proyecta una mayor concentración geográfica: para 2070, el 62% de todos los judíos del mundo vivirá en Israel, por encima del 46% registrado en 2020. Los budistas, en tanto, sufrirán una contracción tanto en cantidad total como en porcentaje global, impulsada por la caída poblacional proyectada en China, Japón y Corea del Sur, donde sus comunidades se reducirán a más de la mitad.

El conjunto de todas las demás religiones —que incluye a bahá'ís, taoístas, jainistas, sijs y religiones tradicionales— tendrá un leve aumento en números absolutos, pero caerá por debajo del 2% de la población mundial hacia 2070.

Cambios en los países y regiones: de América Latina a Estados Unidos

El estudio del Pew Research Center también detalla cómo se reconfigurarán las mayorías religiosas dentro de cada continente y país. En América Latina y el Caribe, los cristianos continuarán siendo una proporción mayor que en cualquier otra región del mundo, aunque su participación caerá del 85% en 2020 al 77% en 2070.

En América del Norte, el cristianismo dejará de ser mayoría al descender del 63% al 46% de la población total. Estados Unidos seguirá esa misma tendencia regional: los cristianos caerán por debajo de la mitad de la población estadounidense en 2070, impulsados en gran medida por el cambio de afiliación religiosa (religious switching), mientras que los no afiliados subirán hasta cerca del 41%.

Además, en Estados Unidos los judíos —que en 2020 eran el tercer grupo religioso más grande del país— serán superados en número tanto por los musulmanes como por los hindúes hacia 2070. A nivel mundial, la República Democrática del Congo superará a Estados Unidos como el país con mayor cantidad de cristianos, y más de la mitad de todos los cristianos del planeta vivirá en África subsahariana.

| Crédito: AFP

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Entre los países de mayoría musulmana también habrá un cambio de liderazgo: Pakistán pasará a tener la población musulmana más grande del mundo, seguido por India, Nigeria e Indonesia, país que actualmente ocupa el primer lugar. En Europa, en tanto, las personas sin religión pasarán de un cuarto a un tercio de la población en 2070, mientras que la proporción de musulmanes se duplicará al pasar del 6% al 13%.

En Asia y el Pacífico, los musulmanes superarán a los no afiliados como el grupo más numeroso y los hindúes se convertirán en el segundo. Finalmente, en Medio Oriente y el norte de África el panorama casi no variará, ya que los musulmanes pasarán del 94% al 95% de la población regional.