Al cumplirse un mes de su regreso a Venezuela tras permanecer en la clandestinidad y viajar a Oslo para recibir el Nobel de la Paz, María Corina Machado, detalló los pasos previstos para avanzar hacia un cambio institucional.

Según explicó, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, presentó un cronograma que contempla la conformación del Tribunal Supremo de Justicia en diciembre, la renovación del Consejo Nacional Electoral y, posteriormente, la convocatoria a elecciones dentro de un plazo de seis meses.

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La dirigente opositora también expresó su expectativa sobre el futuro del país y aseguró que 2027 será "el año de la libertad y el año del regreso de nuestros hijos a casa", en referencia a los millones de venezolanos que emigraron durante los últimos años.

Machado reclamó que se establezca una fecha concreta para los comicios y advirtió que todavía persisten las condiciones de persecución política en el país. "El sistema represivo permanece", afirmó. En ese sentido, señaló que hay más de 400 presos políticos, medios de comunicación censurados y ciudadanos que enfrentan dificultades para acceder a alimentos.

La dirigente también cuestionó los acuerdos económicos con sectores vinculados al chavismo y reclamó transparencia en las inversiones petroleras. "Si algo representamos es el fin de los privilegios, el fin de la impunidad y la igualdad ante la ley de todos los actores", sostuvo. Además, planteó que cualquier investigación sobre posibles delitos debe quedar en manos de una Justicia autónoma, sin interferencias políticas.

Al referirse al proceso de transición, Machado aseguró que la oposición está preparada para afrontar lo que definió como “la más compleja y desafiante” transformación de la historia venezolana. La dirigente sostuvo que el objetivo será reconstruir las instituciones y generar condiciones para que los ciudadanos puedan recuperar la confianza en el sistema democrático.

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Por otra parte, destacó el papel de la Argentina en la recepción de migrantes venezolanos y se refirió a la posibilidad de que quienes abandonaron el país puedan regresar. Afirmó que Venezuela deberá recuperar su capacidad económica e institucional para recibir a sus ciudadanos, aunque reconoció que esa reconstrucción demandará un esfuerzo considerable.

MSC/MSS