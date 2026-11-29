La participación en las elecciones generales de España alcanzó el 45,7% del padrón a las 14 (hora local), lo que representa un incremento de 5,27 puntos porcentuales respecto de los comicios de julio de 2023, cuando había votado el 40,48% del electorado a la misma hora. El dato, difundido por el Ministerio del Interior con el 99,69% de las mesas comunicadas, marca un récord histórico de concurrencia para esa instancia de la jornada electoral.

Más de 38,6 millones de ciudadanos están habilitados para votar este domingo 29 de noviembre y elegir a los 350 integrantes del Congreso de los Diputados y a 209 senadores. La participación registrada hasta el momento supera el anterior máximo para las 14, que correspondía a las elecciones de 1993, cuando había concurrido el 41,8% del padrón.

Pedro Sánchez se juega su continuidad, ante una derecha que se perfila como gran favorita

Elecciones en España 29N | Crédito: Europa Press 2026

La atención estará puesta ahora en el próximo avance de participación, previsto para las 18 (hora española), antes del cierre de los colegios electorales, que tendrá lugar a las 20 en la Península y a las 19 en las Islas Canarias. En Argentina, esto significa que los centros de votación cerrarán a las 16 y que los primeros resultados oficiales comenzarán a difundirse a partir de las 17.

De acuerdo con el cronograma electoral, las autoridades españolas también tienen prevista una conferencia de prensa a las 18 (hora argentina) para informar sobre el desarrollo del escrutinio provisional. Si no se presentan demoras, entre las 18 y las 19 ya podría conocerse un panorama más avanzado de los resultados, aunque una diferencia ajustada entre las fuerzas políticas podría extender la espera.

La participación es uno de los indicadores que sigue de cerca cada elección en España. En los comicios generales de julio de 2023, la concurrencia definitiva fue del 66,59%, una vez incorporado el voto de los españoles residentes en el extranjero, conocido como voto CERA. Aquella convocatoria se ubicó entre las de menor participación de la historia democrática reciente.

RDC: Argentina tendrá más de 520.000 votantes en las elecciones de España y podría definir resultados en 36 provincias

Sin embargo, el porcentaje conocido durante la jornada no representa todavía la participación definitiva. El recuento del voto CERA puede modificar el resultado final, debido a que históricamente su incorporación redujo el nivel de concurrencia informado durante la noche electoral. En 2023, por ejemplo, el ajuste fue de 3,82 puntos porcentuales.

Las denuncias de Feijóo por presuntas irregularidades electorales

La jornada electoral también llega atravesada por los cuestionamientos del Partido Popular (PP), encabezado por Alberto Núñez Feijóo, sobre el desarrollo del proceso electoral. Dos días antes de los comicios, la formación presentó una denuncia urgente ante la Junta Electoral Central (JEC) por presuntas irregularidades en la distribución de la documentación para votar por correo y en el reparto de propaganda electoral.

El partido aseguró haber recibido numerosas quejas de ciudadanos que habían solicitado el voto postal, pero que no recibieron la documentación necesaria o la obtuvieron fuera de los plazos previstos. Según el PP, los problemas también afectaron a los electores temporalmente ausentes y a los españoles residentes en el extranjero.

“Y usted, calladita”: la frase de Feijóo contra Ada Colau que desató la polémica en España

Alberto Núñez Feijóo | Crédito: Cedoc

A esos reclamos se sumó la denuncia de un ciudadano que encontró cientos de sobres con propaganda electoral del PP y de otra formación política en un contenedor de residuos de Madrid. La agrupación sostuvo que el episodio debía ser investigado y reclamó que la documentación fuera remitida a la Fiscalía ante la posible relevancia penal de los hechos.

Además, los populares solicitaron a Correos que agilizara las entregas pendientes y brindara información sobre las solicitudes recibidas, la documentación distribuida y los votos depositados. De esta manera, las denuncias sobre el voto postal se convirtieron en uno de los focos de tensión política en los días previos a las elecciones.

PC