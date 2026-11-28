El presidente ruso Vladimir Putin puso en servicio este viernes el Perm, un submarino nuclear de la clase Yasen-M equipado con misiles hipersónicos Zircon. La nave se sumará en las próximas semanas a la Flota del Pacífico, como parte de la modernización de las fuerzas armadas rusas.

La ceremonia de izamiento de la bandera naval se hizo en los astilleros Sevmash, en Severodvinsk, en el noroeste del país. Durante el evento Putin remarcó que Rusia es uno de los pocos países capaces de construir estas naves y anunció que la Armada recibirá otras cinco unidades antes de 2030.

El Perm es el quinto submarino de la clase Yasen-M que Rusia incorpora a su flota en los últimos seis años. Son unidades multipropósito de propulsión nuclear, pensadas para operar en distintos océanos y cumplir misiones militares de diferente naturaleza.

Su principal novedad es que lleva los misiles hipersónicos Zircon como equipamiento estándar. Según el Kremlin, es el primer submarino de la Armada rusa con esta configuración, lo que supone un avance en la integración de ese sistema a la flota submarina de Moscú.

Rusia presenta a los Zircon como una de las grandes novedades de su arsenal naval. Son hipersónicos, es decir, mucho más veloces que los misiles de crucero convencionales. Moscú resalta que su rapidez y maniobrabilidad complican la respuesta de las defensas.

Aunque nacieron como misiles antibuque, Rusia ya los usó contra objetivos terrestres en Ucrania. La Armada ucraniana detalló que se dispararon incluso desde plataformas terrestres en Crimea, y no desde embarcaciones, como sí ocurrió en ensayos en el norte ruso.

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Tampoco fueron lanzados desde submarinos, una posibilidad que cobra relevancia con el Perm. Además, puede usar otros misiles de crucero, versatilidad clave de la clase Yasen-M, cuyas naves, según Moscú, pueden operar de manera encubierta en distintas zonas oceánicas.

Una vez que complete su incorporación operativa, el Perm será asignado a la Flota del Pacífico, donde se encontrará con otros dos submarinos nucleares de la misma clase, el Novosibirsk y el Krasnoyarsk, que ya forman parte de esa fuerza naval de Rusia.

El despliegue forma parte de los planes de Moscú para ampliar su presencia marítima y modernizar su capacidad militar. En la ceremonia, Putin dijo que el objetivo es proteger las fronteras marítimas del país y reforzar su seguridad, con foco en Lejano Oriente y el Ártico.

El plan de construcción naval de Moscú prevé además la entrega de otras cinco unidades equipadas con misiles hasta 2030, tres de ellas de la clase Yasen-M. La construcción está a cargo de Sevmash, uno de los principales astilleros militares de Rusia.

El Kremlin considera que los submarinos de propulsión nuclear son una pieza importante de su capacidad de disuasión. Su autonomía de navegación y su posibilidad de permanecer sumergidos por períodos prolongados les dan un papel relevante en la estrategia militar rusa.

Dmitri Peskov, portavoz presidencial, recordó que las fuerzas nucleares estratégicas rusas se basan en una tríada de misiles intercontinentales, submarinos nucleares y aviación estratégica. Sin embargo, la propulsión del Perm no implica que todos sus misiles sean nucleares.

El nuevo buque llega en medio de fuertes tensiones entre Moscú y los países occidentales. En los últimos días, Rusia endureció sus acusaciones contra Letonia y Estonia por las medidas que tomaron en el mar Báltico y por su cooperación militar con la OTAN.

A eso se suma la guerra con Ucrania, que fue tema de negociaciones de Putin con Donald Trump y Xi Jinping en su último encuentro en China. Pero el Perm irá al Pacífico, dentro de un programa de modernización naval que excede la disputa con los países bálticos.

AS / EM