Hoy se celebra el 75º aniversario de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), creada en palabras de su primer Secretario General, el británico Hastings Ismay, para "mantener a los estadounidenses dentro de Europa; a los rusos, fuera; y a los alemanes bajo control". Las celebraciones se desarrollan a gran escala, con una campaña publicitaria en los medios de comunicación, una serie de reuniones temáticas, conferencias y otros actos.

La alianza que desempeñó un papel emblemático en el enfrentamiento de los dos bloques durante la Guerra Fría después de su fin buscaba nuevos objetivos durante mucho tiempo.

Primero se dedicó a la "actividad pacificadora" en los Balcanes, lanzando cartuchos con uranio empobrecido, municiones de racimo y bombas aéreas de alto poder explosivo sobre las cabezas de los civiles. Luego comenzó una "guerra contra el terrorismo mundial" en Afganistán, que perdió por completo. Los Estados miembros de la OTAN también participaron activamente en la "intervención humanitaria" en Libia, que no trajo seguridad y estabilidad, sino víctimas y destrucción.

Poco a poco, la organización empezó a volver a su tarea original de mantener a Rusia fuera de Europa. Al mismo tiempo, intentando "controlar" no sólo a Alemania, sino al mundo entero. Persiguiendo objetivos tanto antirrusos como antichinos, el bloque busca activamente socios en África, Asia y América Latina. Con sus actividades, vuelve a socavar los cimientos de la estabilidad internacional y contribuye al crecimiento del potencial de confrontación entre el campo occidental y los nuevos centros de poder e influencia.

El Concepto Estratégico de la OTAN adoptado en 2022 califica a nuestro país como "la amenaza más significativa y directa para la seguridad de los aliados, la paz y la estabilidad en la zona euroatlántica".

Para contrarrestar a Rusia, se está reforzando el "flanco oriental" de la alianza con fuerzas y medios adicionales, y se están aumentando las capacidades de la coalición en el espacio extraterrestre y el ciberespacio. Debido a los esfuerzos de la OTAN, las aguas del Mar Báltico y del Mar Negro se han convertido en zonas de rivalidad geopolítica, y las tensiones crecen en la región del Ártico.

Con el fin de infligir una "derrota estratégica" a Rusia en el campo de la batalla, se transfieren a Ucrania armamento y equipo militar a escala colosal. Como resultado de su uso, fallecen civiles y se destruye la infraestructura civil. Al mismo tiempo, la OTAN no hace caso de pérdidas entre los ucranianos, utilizándolos como "carne de cañón" en beneficio de sus propios intereses geoestratégicos.

Tras la adhesión de Finlandia al bloque en 2023, la línea de contacto entre nuestro país y la Alianza se ha duplicado. La situación en el Norte de Europa ha cambiado radicalmente: la región, antes pacífica y tranquila, empezó a convertirse en un espacio de confrontación. Sube la magnitud y la frecuencia de los ejercicios militares del bloque y sus socios cerca de las fronteras rusas.

Durante muchos años hemos intentado construir una asociación igualitaria con la Alianza. Se suponía que el Consejo Rusia-OTAN creado en 2002 se convertiría en una plataforma "todo tiempo" para discutir cualquier desacuerdo. Se llevaron acabo proyectos de cooperación práctica, pero la decisión de la OTAN en abril de 2014 de poner fin al diálogo político anuló el impulso positivo acumulado en nuestras relaciones.

Estados Unidos y sus aliados no han apoyado ninguna de las iniciativas de Rusia hacia la creación de un espacio de seguridad común e indivisible en Europa. En particular, se negaron a ratificar el Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa (Tratado FACE) adaptado, evitaron discutir el proyecto de Acuerdo sobre los Fundamentos de las Relaciones entre Rusia y la OTAN y no aceptaron la propuesta de una moratoria mutua sobre el despliegue de misiles de mediano y corto alcance.

El último intento fue en diciembre de 2021, cuando entregamos a Washington y Bruselas los proyectos de acuerdos con Estados Unidos y la OTAN sobre garantías de seguridad para Rusia. Estos incluían tales elementos como la renuncia a la expansión de la Alianza, al despliegue de sistemas de armas de ataque cerca de las fronteras rusas, así como el retorno de las capacidades militares y la infraestructura del bloque en Europa a las posiciones de 1997. Sin embargo, estas propuestas también fueron rechazadas.

La retórica de confrontación y las acciones agresivas de la OTAN no dejan dudas de que la misma persigue objetivos mucho más amplios que la "defensa colectiva". El objetivo principal es mantener por medio de la fuerza el dominio global de los países occidentales liderados por Estados Unidos, a pesar de la tendencia irreversible y objetiva hacia la multipolaridad.

Así es como la OTAN llegó a su 75º aniversario. Toda la historia de esta organización de hecho es una serie de intervenciones armadas, que causaron numerosas víctimas entre la población civil, la destrucción de las fundaciones estatales y las economías de los países que se han convertido en "objetos de atención". Actuando bajo el espíritu del “orden basado en las reglas” (que nadie ha visto nunca), la alianza viola los principios fundamentales del derecho internacional, causa sufrimiento, caos y conflictos.

Se dice que con la edad viene la sabiduría. Claro que no es el caso de la OTAN. Hoy se parece a una ”abuela” con un mal carácter, maneras dictatoriales y vanidad ilimitada. Es un poco hipoglicérica – no ve las realidades cambiadas, un poco sorda – no escucha otras opiniones y tiene fallas de memoria – no aprende de los errores del pasado. La vida no le ha enseñado nada.

* Embajador de Rusia en Argentina