Países europeos de la OTAN temen un ataque ruso en el plazo de 5 a 8 años

Voceros de la Unión Europea (UE) han encendido la alarma. Destaca el ministro de defensa de Alemania, Boris Pistorius, quien estimó el ataque dentro de 5 a 8 años. Su homólogo sueco, Carl-Oskar Bohlin, y el nuevo primer ministro de Polonia, Donald Tusk, confirmaron el temor, sin fijar fechas. La OTAN ha emprendido «el mayor ejercicio militar de la guerra fría», en el que ya están participando 90 mil efectivos de varios de sus Estados miembros, sin trascender más detalles. (1)

Los países de la Unión Europea supuestamente elegidos por Rusia para intervenir militarmente serian los bálticos, las ex repúblicas soviéticas de Estonia, Letonia y Lituania. Estos anuncios se añaden a que Estados Unidos va a instalar fuerzas nucleares en Gran Bretaña en el marco de la OTAN. Inglaterra abandonó la Unión Europea en 2020, pero dispone de la bomba atómica, no obstante subordinada a un acuerdo previo de usarla entre Londres y Washington. (2)

Dado el cese operado por Estados Unidos de seguir financiando el pertrecho de armamento a Ucrania para hacer frente a la invasión rusa, debido al conflicto entre demócratas y republicanos en el Congreso en Washington, y a la posibilidad de un retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, no auguran que se restablecerán los créditos prometidos a Kiev. Por tanto la Unión Europea ha constituido «un fondo para la defensa» de 100 mil millones de euros, que incrementen «la base industrial de defensa» y «desarrollar las infraestructuras comunes de seguridad». (3)

A iniciativa de una mayoría de 22 Estados miembros de la Unión Europea sobre 27, han aumentado sus presupuestos militares a un 2%, del Producto Interior Bruto, lo cual les permitirá consolidar en sus geografías el financiamiento de la construcción de aviones, submarinos, portaviones y tanques, y dotarse de infraestructuras de ciberseguridad y sistemas de defensa antiaérea. También producir municiones y obuses, cuya penuria hace estragos hoy en Ucrania. En la inmediato, la UE debate actualmente en Bruselas aportar una ayuda de urgencia a Ucrania de 50.000 millones de euros. A tal fin necesita el voto unánime de sus 27 miembros. Si Hungría la veta, quedaría la alternativa de reducir el monto a 18 mil millones de euros, igual al del año pasado, pudiendo aprobarlo con una mayoría calificada, manteniendo las diferencias con Viktor Orbán. (4)

En ese contexto se inscribe el plan de Presidente francés, Emmanuel Macron, que va a ser ratificado en Kiev durante febrero de 2024, con su homologo Volodymyr Zelensky. Francia es el único país de la Unión Europea dotado de una defensa atómica autónoma. Ahora promete entregar a Ucrania «armamento aire-sol modular Hammer, que transforma bombas de 250 kilos en proyectiles de 1000 kilos, de 70 kilómetros de alcance»; y «40 misiles aire-sol Scalp» de largo alcance. Así, Ucrania podría intensificar bombardeos a Rusia en su propio territorio. (5)

La reticencia de los países de la Unión Europea a justificar con datos fidedignos sus predicciones de un hipotético ataque ruso en el plazo de 5 a 8 años, tal vez obedecería a no dar indicios de sus propias fuentes de información, quizá dentro de Rusia, o de los aliados de Moscú. No se sabe si el plazo de 5 a 8 años, que tomaría en cuenta Rusia para atacar, contempla su baja fecundidad, de momento irreversible, que imposibilitaría renovar suficientemente la población joven, disminuida por la emigración de más de 1 millón de rusos, tras la invasión a Ucrania. (6)

«En 2021 Rusia contaba 146.000.000 de habitantes. Según las proyecciones de la ONU, la población descendería a 143.000 millones en 2030 y 126.000 millones en 2025… Rusia ha entrado en una fase de contracción de su población masculina potencialmente mobilizable, de 40%». De allí que la exigencia de no postergar mas allá o mas acá de 5 a 8 años para pretender ganar una guerra contra la OTAN, resulta todavía incierta. No es desdeñable consignar que restaría por conocer la evolución de la salud del Presidente Vladimir Putin, de 71 años, quien centraliza el poder desde 1999, en el país más grande del mundo, con 17 millones de km 2. (6)

Conviene finalmente no olvidar, que durante su discurso de 24 de febrero de 2022, al fundamentar la «operación militar especial» en Ucrania, ordenando su invasión, el Presidente Vladimir Putin sostuvo que la misma se justificaba al «proseguir la expansión de infraestructuras de la Alianza del Atlantico Norte, que se aproximan de las fronteras rusas, y el inicio de la militarización de territorios de Ucrania que nos son inaceptables… Para nuestro país, es en definitiva una cuestión de vida o muerte. Va contra nuestro futuro histórico en tanto que pueblo… No es una exageración. Es un hecho. La amenaza es real, no solamente para nuestros intereses, para la existencia de nuestro Estado y su soberanía. Esa es la línea roja y la han franqueado». (7)

