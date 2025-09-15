A qué hora habla Javier Milei por cadena nacional

El presidente Javier Milei se dirigirá al país este lunes en cadena nacional de radio y televisión para presentar el proyecto de Presupuesto 2026 que será girado y debatido en el Congreso.

“El próximo lunes 15 de septiembre a las 21 el Presidente de la Nación hablará en Cadena Nacional en el marco de la presentación del Presupuesto 2026”, señaló Adorni a través de un mensaje que difundió por su cuenta de la red social X la semana pasada.

El presidente tiene previsto grabar a las 18 la Cadena Nacional en la que presentará en detalle el Presupuesto 2026, que será emitida a las 21. Lo hará tras un “súper lunes” con una agenda intensa que incluye una reunión de la mesa bonaerense.

Javier Milei se reunió con su mesa política y se prepara para grabar la Cadena Nacional

Durante el mensaje presidencial se espera que se detallen las principales políticas fiscales, previsionales y sociales que regirán durante el próximo año, así como las estimaciones de ingresos, gastos y la evolución proyectada de variables económicas clave como la inflación, el empleo y la inversión pública.

Milei había presentó el año pasado proyecto de Presupuesto 2025 con un discurso trasmitido por cadena nacional desde el Congreso, y que preveía que la economía crecería un 5%, una inflación del 18,3%, y un dólar oficial a $1.207 en diciembre, pero cuando el proyecto llegó al Congreso el debate se empantanó y el oficialismo resolvió volver a prorrogar el plan de gastos de 2023.

