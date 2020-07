Agresión a periodistas: la mujer que defendió al movilero en la marcha terminó imputada

El jueves 9 de julio, manifestantes concentrados en el Obelisco rompieron el móvil del canal C5N y agredieron físicamente a periodistas en el marco del banderazo y cacerolazo contra el Gobierno convocado por redes sociales. En el tumulto, se encontraba Patricia Matheu, una mujer de campera rosa que primero fue señalada como una de las agresoras del cronista ultrakirchnerista Ezequiel Guazzora, y que luego fue acusada en las redes de ser “una infiltrada K”.

A pesar de haber desmentido las acusaciones, Matheu fue notificada este domingo de su imputación por los incidentes. "Me notificararon del Ministerio Público Fiscal que estoy imputada por lesiones a Guazzaro. Lo salvo de que no lo linchen y ahora soy la perjudicada, el país del revés", escribió en sus redes sociales. “Estoy imputada en la causa por las lesiones a Guazzora, es un horror. Ayudás a una persona a que no la linchen y terminás perjudicada”, expresó también en declaraciones a Clarín.

De acuerdo al diario, este domingo un grupo de oficiales fueron hasta su domicilio para entregarle la cédula en la que se la notificaba de su condición de imputada en el marco de la causa MPF 482111 intervención CIJ 64070 "N.N. S/Infr. Art 89 - (Lesiones Leves)", que tramita por ante en trámite ante la Fiscalía Penal Nº14.

Este fin de semana, la mujer se defendió en las redes sociales. "Yo no tengo nada que ocultar, los videos muestran que lo ayudé. Hay gente que no se informa y acusa y difama porque el aire es gratis", afirmó. "Yo soy la idiota que por ayudar a una persona que no la linchen, termina siendo marcada como infiltrada a disturbios", agregó en respuesta a las críticas de diferentes usuarios. "El quilombo puede ser que haya estado armado, no lo puedo asegurar. Pero yo lo que hice fue simplemente para que no tengamos un muerto y sea tragedia una marcha pacifica", recalcó.

Los hechos. De acuerdo a su testimonio, Matheu fue sola a la marcha convocada por las redes sociales el jueves 9 de Julio. Mientras aplaudía vio cómo un grupo de personas corría a las trompadas hasta un quiosco al cronista Guazzora. En ese momento, intentó frenar a los violentos y en redes terminaron acusándola de ser “una infiltrada K”. En declaraciones a Clarín, la mujer contó: "Ví venir el malón de gente y lo defendí, me siento mal porque pasan mi imagen diciendo que le pegaba, diciendo que estuvo todo armado".

Tras el disturbio, figuras de la arena política como el diputado Fernando Iglesias, el abogado Alejandro Fargosi y el economista Agustín Etchebarne, en otros usuarios de Twitter, viralizaron su imagen diciendo que primero había golpeado al cronista y luego lo había defendido. Hasta se llegó a decir que era una infiltrada en la movilización y pedir su "reconocimiento facial", según consignó el sitio Chequeado.com.

Uno de los primeros en hablar con la mujer fue el periodista de Radio Rivadavia, Ricardo Benedetti, quien publicó en su cuenta de Twitter un dialogó que mantuvo con la protagonista. Allí, Matheu contó que “es militante del PRO en comuna 2” (sic) y que “asistió al cronista militante Guazorra a que no lo agredan’”. Y para que no queden dudas, la mujer también publicó en su cuenta de Twitter el video que muestra la secuencia completa de las imágenes viralizadas.

