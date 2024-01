Alerta por tormentas en Buenos Aires y otras provincias: cuándo llegan al AMBA

Una significativa actividad de tormentas en diversas regiones de Argentina se espera para este martes 16 de enero, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Como medida preventiva, se emitió una alerta meteorológica para las 18 provincias afectadas durante esta jornada. En algunos casos, los avisos alcanzan el nivel naranja, el segundo más elevado.

Las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Santiago del Estero, Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco y Formosa estarán este martes 16 de enero bajo diferentes tipos de alertas naranja y amarilla, informó el SMN.

Bajo la categoría de alerta naranja, que indica "fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente", se incluyen el norte de Buenos Aires, el sur de Entre Ríos y Santa Fe, la región central de Córdoba, casi la totalidad de San Luis y el norte de Mendoza.

En las provincias mencionadas, se esperan precipitaciones y tormentas, algunas de ellas fuertes, con ráfagas intensas, actividad eléctrica, posible caída de granizo y abundante lluvia en períodos cortos.

Por su parte, bajo alerta amarilla por "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", estarán la mitad de la provincia de Buenos Aires, norte de Entre Ríos y Misiones, sur de Corrientes y Santa Fe, Córdoba, San Luis, oeste de Mendoza y San Juan, Catamarca, Tucumán, La Rioja, Salta, Jujuy, Santiago del Estero y la zona oeste de Formosa y Chaco.

En la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se pronostican lluvias y tormentas a partir de las primeras horas, con temperaturas que oscilarán entre los 22 grados de mínima y los 25 grados de máxima.

De acuerdo con la información detallada en el sitio del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé que las tormentas impacten con mayor intensidad en la Ciudad durante la mañana y el mediodía de este martes. En el Conurbano, por su parte, se espera que se desarrollen desde la madrugada.

Ante la alerta emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en las áreas afectadas, se aconseja a la población no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas y prestar atención ante la posible caída de granizo.

Estos fenómenos meteorológicos pueden generar una disminución de la visibilidad, un aumento abrupto de las temperaturas y condiciones de sequedad extrema. Por ello, el SMN recomienda mantener cerradas las viviendas de manera hermética y asegurar los objetos que puedan ser afectados por vientos intensos.

El miércoles se espera que queden en alerta amarillo Entre Ríos, Corrientes, este de Santa Fe, Salta y Jujuy.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se espera una mejora en las condiciones climáticas. Durante las primeras horas, el cielo estará cubierto, pero por la tarde se presentará parcialmente nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 27 grados.

Pronóstico extendido en CABA

A partir del miércoles mejoran las condiciones, con cielos parcialmente nublados.

Miércoles: mínima de 20° y máxima de 27°.

Jueves: mínima de 22° y máxima de 28°.

Viernes: mínima de 20° y máxima de 30°.

Sábado: mínima de 18° y máxima de 28°.

