Alquilar un monoambiente en CABA ya supera los 280.000 pesos

Los precios de los alquileres en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aumentaron un 18,6% en diciembre y acumularon un incremento de 260% en 2023. Según el último informe de mercado del portal inmobiliario Zonaprop la variación interanual supera en 69 puntos porcentuales a la inflación acumulada y se encarecieron 2,65 veces con respecto al año anterior.

Por su parte, los nuevos contratos acumulan una suba del 260,3% en los últimos doce meses y superan con creces a la inflación (190,9% interanual) y al ajuste del ICL (135,5%), según el informe.

A este problema se le sumó, además, la falta de oferta de inmuebles para alquiler. Tal es así que, en diciembre, la oferta de inmuebles para alquilar se redujo un 68,6% interanual, según reveló un trabajo de Reporte Inmobiliario.

Alquileres.

El DNU del gobierno que derogó la ley de alquileres, entró en vigencia el 29 de diciembre y marcó un nuevo panorama para inquilinos y propietarios frente a esta problemática.

La normativa estableció que los contratos de alquiler se pueden realizar en cualquier moneda (por ejemplo, en dólares o criptoactivos) y por el plazo que se acuerde, en tanto que los ajustes en el valor de los alquileres podrán ser pactados libremente por las partes.

Con estas reformas a la legislación vigente, representantes del sector inmobiliario se mantienen optimistas con las nuevas condiciones de mercado y esperan el aumento de la oferta en los próximos meses.

¿Cuánto sale alquilar en la Ciudad?

De acuerdo con el relevamiento realizado en base a los avisos publicados en Zonaprop en diciembre, el valor de alquiler de un monoambiente en la Ciudad asciende a 280.260 pesos por mes, un departamento de dos ambientes alcanza los 334.888 pesos mensuales y una unidad de tres ambientes se alquila por 463.301 pesos por mes.

El podio de los barrios más caros lo ocupa Palermo con un precio promedio de 491.737 pesos por mes, seguido de Belgrano y Núñez con valores mensuales de $487.654 y $477.163, respectivamente.

Derogación de Ley de Alquileres: cómo continúa la situación del sector inmobiliario

En una posición intermedia, se encuentran Villa Crespo ($382.801), Parque Chacabuco ($369.992) y Villa Luro ($361.754).

Por su parte, los barrios más económicos para alquilar son Liniers ($273.253 mensuales), seguido por Monte Castro ($284.809) y Floresta ($288.139).

Asimismo, del relevamiento se desprende que Saavedra y Núñez son las locaciones que sufrieron el mayor incremento interanual, con valores cercanos al 347%. Por el contrario, Monte Castro es el único barrio que tuvo un aumento de precios inferior a la media (219,9%).

Mercado de compra-venta

Según el informe, los precios en los avisos de venta publicados en el portal registraron un incremento de 0,3% en diciembre, con un valor promedio de cotización de US$ 2.177 por metro cuadrado, en línea con el mes anterior.

Si bien las estadísticas de la industria permitieron visualizar un alza sostenida en la valuación de las propiedades en los últimos seis meses, el acumulado de 2023 mostró un descenso de los precios en torno al 1%. De esta manera, el precio por metro cuadrado se ubica 22,3% por debajo del máximo alcanzado en 2019.

Para las operaciones de compra-venta de inmuebles, el valor promedio de un monoambiente de 40 metros cuadrados se ubica en torno a 95.538 dólares. Un departamento de dos ambientes y 50 metros cuadrados tiene un valor de 114.798 dólares, mientras que un departamento de tres ambientes y 70 metros cuadrados alcanza los 159.288 dólares.

En 2023 el volumen de escrituras en CABA fue un 22% superior respecto a 2022. Sin embargo, no alcanzó los volúmenes registrados en 2018.

El ranking de precios por barrio está encabezado por Puerto Madero (US$ 5.697/m2), Palermo (US$ 3.019/m2) y Belgrano (US$ 2.756/m2). Los barrios más económicos en la ciudad son Villa Lugano (US$ 979/m2), Nueva Pompeya (US$ 1.382/m2) y La Boca (US$ 1.436/m2).

Rentabilidad inmobiliaria

Según los cálculos de Zonaprop, la relación alquiler/precio subió a 5,75% anual. Es decir, se necesitan 17,4 años de alquiler para recuperar la inversión inicial. Este valor se encuentra un 27% por debajo de lo requerido un año atrás.

De acuerdo con el sondeo, Chacarita, Balvanera y San Cristobal resultaron ser los mejores barrios para los inversores que buscan rentabilidad ya que tienen un retorno promedio sobre el valor del alquiler entre 6,7% y 6,5% anual. Por el contrario, Liniers y Monte Castro son los que menor rentabilidad generan (4,7% y 5,0%, respectivamente).

