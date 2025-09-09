Ante la crisis del sector, la cadena hotelera Amérian apuesta al fortalecimiento de la marca y su red de franquicias

Con la participación de 36 asistentes, entre ellos los gerentes de los 22 hoteles de la cadena Amérian –con origen en Córdoba– que integran la red, distribuidos en 21 ciudades de Argentina y Uruguay, se realizó recientemente la octava edición de la Jornada de Integración de Franquicias Amérian, un encuentro que apunta al fortalecimiento interno de la cadena hotelera.

Este encuentro anual se ha consolidado como un espacio de capacitación, actualización y networking, donde la cadena Amérian reafirma su compromiso con el desarrollo profesional de sus franquiciados, brindándoles herramientas concretas, alineación estratégica y la posibilidad de nutrirse mutuamente a través del intercambio de experiencias.

Workshop comercial

Uno de los momentos más destacados de todos los años es el workshop comercial, que reúne a los principales clientes y empresas del sector, generando un espacio de negocios y networking entre los representantes de cada hotel. Con más de 50 participantes de mercados corporativos, tour and travel –entre otros– se consolida el interés de los compradores generando oportunidades y fortaleciendo la actividad comercial de la cadena.

Durante las tres jornadas, las distintas áreas corporativas ofrecieron charlas y workshops temáticos, abordando ejes clave de la gestión hotelera actual. Desde la importancia del manejo de datos en administración, hasta las tendencias en turismo y hospitalidad, pasando por la transformación tecnológica en operaciones, novedades en procesos y sistemas, y experiencias que elevan la calidad del servicio.

Concurso anual

Además, se compartieron los resultados del concurso anual de la Academia Amérian, una iniciativa que impulsa la mejora continua y la profesionalización del equipo.

Este año, el evento estuvo también atravesado por el contexto de la crisis que afecta al sector hotelero, con un enfoque constructivo, orientado a la acción, la diferenciación y la superación del contexto. En este sentido, Amérian vuelve a demostrar que marca tendencia y lidera con el ejemplo, ofreciendo respuestas, innovación y dirección clara para todos sus franquiciados.

La marca “Gran Amérian”

Durante el evento también se celebraron hitos importantes: se entregaron placas conmemorativas a los dos hoteles cinco estrellas de la cadena, que tras una reestructuración de la arquitectura marcaria iniciada el año pasado, adoptan ahora el nombre “Gran Amérian”, consolidando su posicionamiento en el segmento premium.

Además, se contó con la participación de Diversey, proveedor estratégico de productos químicos, como speaker invitado, aportando una mirada técnica y especializada al encuentro.

En palabras de Roberto Amengual, presidente de Amérian Hoteles: “Ver a todos los gerentes participando activamente y trabajando en equipo, nos llena de alegría y orgullo. El intercambio de ideas y la construcción de propuestas en conjunto nos fortalece como personas, crean oportunidades para nuestros negocios incluso en contextos desafiantes. En un contexto donde los mercados han caído, comprar juntos y mejor es una de las claves que están marcando una GRAN diferencia”.

La Jornada de Integración de Franquicias Amérian no sólo representa un espacio de encuentro, sino una demostración concreta de que el modelo de franquicia Amérian es activo, dinámico y centrado en acompañar a sus socios estratégicos. La cadena no solo acompaña: marca el camino, anticipa tendencias y brinda las herramientas para que cada franquiciado pueda crecer, diferenciarse y proyectarse en un entorno cada vez más competitivo.

Una vez más, Amérian demuestra que crecer en red es más que sumar hoteles: es compartir visión, valores y rumbo. Porque el éxito de cada franquicia es, en definitiva, el éxito de toda la cadena.

Amérian fue fundada en 1992 en Córdoba donde inauguró el primer hotel 4 estrellas de la ciudad y marcó el inicio de una cadena con personalidad regional y estándares internacionales. Pionera en el sistema de franquicias hoteleras en Argentina y en el formato condo hotel, hoy Amérian es la cadena hotelera argentina más grande, con 22 hoteles en 18 destinos de Argentina y Uruguay.

