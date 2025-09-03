Llega una nueva edición del Super NET, el gran encuentro empresarial para celebrar los 28 años de Punto a Punto

El próximo 24 de septiembre, en Casa Pueblo, se vivirá una nueva edición del Super NET, el evento que ya se consolidó como un punto de encuentro imprescindible para el ecosistema empresarial, político y creativo de Córdoba.

Organizado por Punto a Punto, Revista OCIO y Perfil CÓRDOBA, el Super NET reunirá a miles de personas que forman parte de las comunidades construidas por ambos medios. Ese día Punto a Punto celebrará sus 28 años de trayectoria como medio de referencia en negocios y economía.

En esta edición, la agenda pondrá el foco en dos temáticas que marcan el rumbo del futuro: la inteligencia artificial y la robótica, con charlas y propuestas que invitarán a reflexionar sobre el impacto de la tecnología en los negocios y en la vida cotidiana.

Por su parte, OCIO le imprimirá su sello distintivo al encuentro, con un momento especialmente emotivo: el homenaje a mujeres destacadas de Córdoba.

Con una propuesta que combina networking, inspiración y tecnología, el Super NET promete convertirse en una verdadera celebración que reunirá a empresarios, emprendedores, políticos, creativos y referentes de distintos ámbitos.

Todo lo ocurrido en el Super NET estará reflejado en una edición especial impresa, con las mejores fotos y toda la información del evento. Si deseas que tu empresa forme parte del evento o de la revista impresa, comunicate al siguiente mail [email protected].