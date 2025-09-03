Villa María suma innovación: 15 luminarias solares iluminan la plaza del barrio Felipe Botta

La plaza del barrio Felipe Botta se convirtió en el primer espacio público de Villa María en contar con luminarias que funcionan con energía solar, dentro del programa Villa María 100% LED. Se instalaron 15 unidades que aportan iluminación eficiente sin generar consumo eléctrico.

Según explicó el secretario de Servicios Urbanos, Ángel Quaglia, estas luminarias cuentan con paneles solares que almacenan energía durante el día y permiten que las luces se enciendan automáticamente al anochecer y se apaguen al amanecer. “Esto nos permite mayor eficiencia energética y convierte a esta plaza en un espacio pionero en la ciudad”, señaló.

Quaglia agregó que también está previsto colocar reflectores solares en el playón deportivo Mauro Rosales, ampliando la cobertura y la seguridad en áreas de recreación.

Por su parte, Andrea Aráoz, presidenta del Centro Vecinal, destacó la relevancia del proyecto para los vecinos: “Es un pedido de los vecinos que hoy se está resolviendo. Es fundamental que colaboren para mantener la plaza en buen estado y evitar actos de vandalismo, ya que es un espacio de disfrute familiar”.

Esta iniciativa se suma al recambio de luminarias LED en 17 barrios, como parte de la modernización de la infraestructura urbana. Las luminarias solares ofrecen ventajas adicionales: garantizan iluminación en sectores sin conexión eléctrica, resisten condiciones climáticas adversas y cortes de energía, y aportan mayor visibilidad y seguridad en calles y plazas.