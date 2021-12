El Arzobispo de La Plata denunció insultos y agresiones de antivacunas: "Un nivel de bronca que pocas veces sentí en mi vida"

Tras haberse reunido con autoridades del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para dialogar sobre la implementación del pase sanitario Covid en las iglesias, el arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández, expresó que "hay gente muy violenta contra la vacunación" que ha llegado a insultarlo y tratarlo de ateo por mostrarse a favor de la inoculación.

"Me trataron de ingenuo, de corto de cabeza, de cobarde, con un nivel de bronca y de desprecio que pocas veces he sentido en mi vida", comenzó diciendo el sacerdote en declaraciones a Radio Telam. Sobre el grupo de personas que está en contra de recibir la vacuna contra el coronavirus, dijo que algunos tienen un alto nivel de agresividad "con teorías no demostrables".

"Como si vacunarse fuera una afrenta, una falta de confianza en Dios", continuó Fernández, quien dijo que lo tildaron de "falso creyente" y señaló que le argumentaron que "si uno cree no tiene que temerle a la enfermedad" y por esta razón "no necesita vacunarse". Sobre esta frase, respondió citando la Biblia: "A esta irracionalidad ya la rechazó el mismo Jesús: Hay una escena del Evangelio donde el demonio lo tienta y le dice 'arrójate al abismo porque vos tenés que confiar que tu padre Dios te va a salvar'.

"Jesús no lo hace y le responde: 'No tentarás al Señor, tu Dios'", relató, al mismo tiempo que consideró que no se le debe exigir a Dios "lo que tengo que hacer yo, que me cuide, si me expongo imprudentemente".

Por otro lado, recordó algunos episodios de clérigos que se manifestaron en contra del pase sanitario, el cual consiste en una acreditación del esquema completo de vacunación. "Posiblemente otros obispos piensen distinto de lo que yo pueda decir, pero no creo que nosotros tengamos que estar opinando sobre estos temas, no somos especialistas", declaró. Además, indicó que el Papa Francisco dice que "vacunarse es un acto de amor, de cuidado".

Su postura frente al pase sanitario

El arzobispo de La Plata también se refirió a su visita a la sede gubernamental y manifestó: "De lo único que hemos hablado un grupito de obispos en la gobernación es sobre la dificultad práctica y logística que tenemos en el caso de las misas", para aplicar el pase.

"Tuvimos una reunión con la señora Cristina Álvarez Rodríguez (Ministra de Gobierno) y Mario Porto y ellos reconocían la dificultad: no es lo mismo en un recital, donde si no te dejan entrar porque no tenés el certificado de vacunación no crea un problema comunitario”. Y describió: “en un grupo cristiano, en una capilla, si vos ponés a una persona a controlar quién entra y quién no a una misa estamos creando un problema comunitario".

"La Iglesia no tiene gente preparada, tendríamos que contratar personal adecuado. Hay un problema de logística. Pero no nos oponemos a que el Estado haga ese control", concluyó.

