Baby Etchecopar denunciado por expresiones "negativas y peyorativas" sobre Cristina Kirchner

Unos 65 diputados y senadores del Frente de Todos denunciaron al periodista Baby Etchecopar por las expresiones vertidas en la mesa de Mirtha Legrand sobre Cristina Kirchner. La noche del sábado el conductor dijo que la vicepresidenta era “el cáncer de la Argentina” y que “mientras Cristina Kirchner moje en la política, no va a haber paz nacional”.

Decepcionado en 2019 por el resultado electoral de octubre, Etchecopar expresó su desazón acumulada en estos meses porque no ganó su candidato y para que no quedarán dudas dijo ante la anfitriona Juana Viale y el resto de los invitados: “La señora (Cristina Fernández) es una señora sola; es una señora que el único poder que tiene es el poder; creo que es una señora que no quiere a nadie (…) Creo que se mira espejo y dice: Estoy espléndida para cortar cabezas, salgo a arruinarle la vida a la gente. (…) Si Cristina sigue en la Argentina, la Argentina se termina”.

Esta no es la primera vez que Baby Etchecopar expresa comentarios sobre todo misóginos. En 2019, por ejemplo, las azafatas y las empleadas del peaje fueron objeto de su furia oral.

En el escrito que estos legisladores presentaron ante la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, argumentaron que “en el discurso de Etchecopar se asocian una serie de características negativas y peyorativas al título de ‘señora’ (…) y se asimila a Cristina Fernández a un ‘cáncer’, una metáfora patologizante que, además, tiene un significado pesado en la historia de nuestro país. (…) Es clara la violencia simbólica y política que representa este mensaje para una mujer que se desenvuelve en la vida pública".

Junto con la documentación presentada donde se detallan las cuestiones estrictamente legales, se detallan denuncias a Etchecopar por violencia (verbal) de género presentadas en su momento ante el INADI, la Defensoría de Público y la Unidad Fiscal especializada en Violencia contra las Mujeres. La violencia verbal de Etchecopar es un sello en su estilo de trabajo, más consecuente que sus sólo declamatorias “amenazas” de irse del país en instalarse en Miami si el peronismo se consagraba en las elecciones.

El triunfo electoral del peronismo en 2019, alteró mucho más la emocionalidad del conductor quien inclusó expresaba su intención de radicarse en otro país si eso sucedía.

Entre quienes firmaron esta nueva denuncia ante la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual están Cristina Alvarez Rodríguez, Gabriela Cerruti, Cecilia Moreau, Fernanda Vallejos, Mónica Macha, Mara Brawer, Magdalena Sierra, Liliana Yambrun, Itai Hagman, Leo Grosso, Juan Emilio Ameri, Federico Fagioli, Juan Carlos Alderete, Rosa Muñoz, Silvana Ginocchio, Laura Russo, Gisella Marziotta, Mabel Caparros, Santiago Igon, Pablo Yedlin y Carolina Yutrovic; Norma Durango, Anabel Fernández Sagasti, Ana Almiron,Inés Blas, Ana María Ianni, Mariangeles Sacnun, Beatriz Mirkin, Nancy González, Eugenia Catalfamo, Eugenia Duré, Silvina García Larraburu, Teresa González, Cristina López Valverde, Silvia Sapag y Magdalena Solari Quintana,Gimenez Nora Del Valle, Claudia Abdala de Zamora y María Inés Pilatti Vergara.

EI / DS