Caos en el Tren Sarmiento en el primer día hábil tras el feriado largo

Grandes demoras se registraban este martes en el Tren Sarmiento producto de un accidente con una persona en la estación Floresta, lo que generaba caos entre los pasajeros en el primer día hábil tras el feriado largo.

Desde las redes sociales de la línea de Tren Sarmiento informaron que cerca de las 6:30 el servicio circulaba entre Moreno y Castelar “por colisión con persona en paso peatonal Emilio Lamarca, Floresta”.

Minutos después indicaron que se restableció el recorrido completo entre cabeceras, aunque con demoras, motivo por el los pasajeros se aglomeran en las estaciones, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

