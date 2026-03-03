Casación ratifica el procesamiento al gendarme por el disparo a Pablo Grillo

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este martes el procesamiento del gendarme Héctor Jesús Guerrero por el disparo que impactó en la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo, durante una manifestación en defensa de los jubilados frente al Congreso de la Nación Argentina, en marzo de 2025. La decisión se produjo al declarar inadmisible el recurso de queja presentado por la defensa del agente, dejando firme la acusación por lesiones gravísimas agravadas y abuso de armas en concurso con abuso de la función pública.

La Sala II del máximo tribunal penal, integrada por los jueces Alejandro W. Slokar, Guillermo J. Yacobucci y Ángela E. Ledesma, respaldó la postura de instancias previas al afirmar que no correspondía revisar el caso por una cuestión federal, dado que “existe doble conformidad judicial” entre los fallos anteriores. Con ese pronunciamiento, el procesamiento dictado en octubre de 2025 fue ratificado, junto con la medida de embargo sobre los bienes de Guerrero por 203 millones de pesos.

El hecho se remonta al 12 de marzo de 2025, cuando Grillo, fotoperiodista de 35 años, estaba cubriendo la movilización frente al Congreso en apoyo a jubilados cuando fue alcanzado por una cápsula de gas lacrimógeno disparada por Guerrero desde una pistola lanzagases marca FM, según reconstrucciones judiciales y pericias balísticas. El proyectil impactó en su cráneo, provocándole una fractura expuesta y hematomas cerebrales severos, que requirieron múltiples cirugías y un largo proceso de recuperación.

Si bien Grillo fue dado de alta tras casi tres meses internado y continúa con tratamiento de rehabilitación, las secuelas neurológicas y motoras que arrastra producto del impacto demandan atención diaria. El propio fotógrafo, ya en recuperación, firmó un escrito para presentarse como querellante en la causa en calidad de “víctima directa”, buscando que el proceso penal avance y se determinen responsabilidades.

La ratificación del procesamiento se da en el marco de un caso que generó fuerte repercusión social y judicial, al poner el foco sobre el accionar de fuerzas de seguridad durante manifestaciones públicas y el uso de dispositivos de control de multitudes. Las pericias incluidas en la causa determinaron que el disparo se realizó en ángulo casi horizontal —por debajo de los protocolos establecidos— lo que profundizó la gravedad de las heridas recibidas por Grillo.

La defensa del gendarme había presentado recursos con el argumento de revisar el procesamiento, pero la Casación consideró que no se había planteado debidamente una cuestión federal que habilitara la instancia extraordinaria. Con esta resolución, el tribunal reafirma la validez de las decisiones previas y mantiene firme la acusación contra Guerrero por los delitos que le imputa la justicia.

El caso continúa bajo seguimiento judicial y mediático, dado que plantea interrogantes sobre el uso de la fuerza en operativos de represión y el resguardo de los derechos de trabajadores de prensa que cubren protestas sociales. Asimismo, la causa se sigue desarrollando mientras la sociedad debate sobre la responsabilidad institucional y la protección de quienes ejercen la labor informativa en un contexto de movilización y conflicto.

