La justicia de la Ciudad de Buenos Aires clausuró este viernes 29 de noviembre el boliche Rose in Rio ubicado en la Costanera Norte, luego de que una joven trans denunciara días atrás que le prohibieron la entrada por ''vestirse como puta y parecer hombre''. Según trascendió, durante la mañana, el juez Penal, Contravencional y de Faltas N°1 de la Ciudad, Rodolfo Ariza Clerici, consideró que “había pruebas” para cerrar de forma temporal el lugar. Según pudo saber PERFIL, personal de la policía de la Ciudad se presentó en la discoteca con las fajas de clausura correspondientes.

La denuncia fue realizada por Kiara Acosta, de 21 años, quien el sábado 23 de noviembre por la noche quiso ir a bailar a Rose in Rio, pero al llegar con una amiga a la puerta uno de los hombres que oficiaba de Relaciones Públicas le prohibió el ingreso por su aspecto físico. "(Mi amiga) tenía unos conocidos adentro que tenían una mesa y nosotras llegamos más tarde", relató la joven trans a PERFIL. "Entonces, ella habló con Federico Dickman, uno de los organizadores del lugar. Él nos saluda, me mira a mí, la mira a ella, la hace pasar y a mí me deja afuera. Mi amiga sale y me cuenta que el tipo le había dicho que yo no podía entrar porque estaba vestida como una puta y no estaba buena", agregó.

Ayer el machito de Federico Dickmann y el dueño del boliche Rose in rio, me discriminaron y rebotaron por ''estar vestida como una puta y parecer hombre'', sabiendo que soy una chica trans. DENUNCIO este boliche, cancelado Rose in rio sos nefasto. pic.twitter.com/I1zNwvsDX1 — Kiara Acosta (@KiaraAcostaOk) November 25, 2019

Según su relato, en ese momento intentó hablar con él y le preguntó porqué no la dejaba ingresar. "Me toca el hombro de manera despectiva y me dice que haga lo que quiera. Lo empecé a grabar, me dijo que él tenía el mejor estudio de abogados y le pide a seguridad que me saquen", contó Acosta a este medio. Y aseguró: "Mi amiga me contó después que le habían dicho que no podía entrar porque ‘parecía un hombre’". Tras esto, la joven decidió subir el material que había grabado a las redes sociales y su historia se difundió con rapidez. "El machito de Federico Dickmann y el dueño del boliche Rose in Rio me discriminaron y rebotaron por 'estar vestida como una puta y parecer hombre', sabiendo que soy una chica trans. DENUNCIO este boliche, cancelado Rose in rio sos nefasto", escribió junto a un video.

Con la guía y los consejos del periodista Franco Torchia, la joven pidió asesoramiento en la Defensoría LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y trans) y denunció a Dickmann por "discriminación y amenazas" en la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires. "Recibí un montón de apoyo", contó, y recalcó la campaña llamada "No lo Dejemos Pasar" que busca advertir sobre casos de discriminación en la admisión de diversos lugares.

Las quejas sobre la discoteca no son nuevas. El año pasado, una joven denunció que personal del local bailable de Costanera Norte no la dejó entrar por "ser gorda". Según contó por esos días Agustina Ríos Martínez en Facebook, le dijeron que "no era como el tipo de pibas que iba a se lugar" y "no daba el target". PERFIL se comunicó con los dueños de Rose in Rio, quienes prefirieron por el momento no hacer declaraciones.