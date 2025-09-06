Colapinto hizo una formidable última tanda de entrenamientos libres en Monza

Alpine acaba de renovarle a Pierre Gasly hasta 2028, pero en estos días, en estas horas del sábado 6 de septiembre en Italia, su piloto más veloz ha sido Franco Colapinto. Ya pasó en el último Gran Premio de Países Bajos, en Zandvoort, donde el francés protagonizó un insólito "tapón" que le impidió a Colapinto hacerse de sus primeros puntos, cuando era claramente más veloz ese día que el galo. Y este sábado en la última tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Monza, el piloto argentino metió tremenda vuelta de 1m20s034/1000, quedando 14°, a poco más de 6 décimas del McLaren de Lando Norris (1m19s331).

Gasly, con el otro Alpine, quedó en el decimoctavo lugar, con un registro de 1m20s247, apenas por delante de Stroll y de Esteban Ocon.

Norris, el más veloz este sábado en los libres de Monza.

Esa vuelta le permite a Colapinto soñar con un hipotético pase a la Q2, una posibilidad siempre difícil para Alpine, pero al menos con lo hecho en la tanda libre puede tener alguna esperanza de avanzar en la clasificación luego de la triste performance que habían tenido los autos de la escudería francesa este viernes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La clasificación será en el mediodía argentino, y queda ver si los Alpine, claramente los peores autos de la máxima categoría de la Fórmula 1, consiguen ese milagro de clasificar al menos en el décimo lugar...

HB