Colapinto, lento y furioso en los ensayos libres de Singapur: "No tengo feeling con el auto"

En otra jornada de práctica en la que el argentino Franco Colapinto (Alpine) poco pudo hacer más que deambular por los últimos lugares, la segunda tada de ensayos libres del Gran Premio de Singapur tuvo al australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del Campaonato Mundial de Fórmula 1, marcando el mejor tiempo en el circuito urbano de Marina Bay.

El piloto de McLaren superó al francés Isack Hadjar (Racing Bulls), de notable tarea, y tercero quedó, amenazante como siempre, el vigente cuatro veces campeón Max Verstappen (Red Bull). De allí en más se fueron eslabonando Fernando Alonso (Aston Martin), por delante del britanico Lando Norris con el otro McLaren

Las Ferraris de Charles Leclerc y Lewis Hamilton no despegaron, quedaron en los lugares noveno y décimo de la grilla, mientras que los alicaídos Aline del francés Pierre Gasly y Colapinto quedaron decimosexto y quedó decimonoveno, en tareas que abren serios interrogantes sobre si tendrán alguna chance de avanzar en la Q1 de este sábado.

"La verdad, estuve inconsistente, no tengo el feeling con el auto de las últimas dos carreras", señaló Colapinto en boxes un rato más tarde, con un dejo de resignación.

Piastri lidera el campeonato mundial y dominó los ensayos libres del viernes en Singapur (FOTO AFP)

El GP de Singapur se disputa de noche para maximizar el número de telespectadores europeos debido a la diferencia horaria, pero también para limitar los efectos del calor sobre los pilotos. El jueves, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) activó por primera vez su alerta de altas temperaturas porque se esperan más de 31°C el domingo por la noche para la carrera.

Establecida después del Gran Premio de Catar 2023, cuando varios pilotos tuvieron que recibir atención médica tras sufrir por el calor, esta regla les permite usar chalecos especiales refrigerantes durante la carrera.

Clasificación de los segundos ensayos libres en Singapur

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:30.714 (19 vueltas)

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:30.846 (19)

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:30.857 (19)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:30.877 (19)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:31.197 (18)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:31.222 (18)

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:31.298 (19)

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:31.299 (20)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:31.466 (18)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:31.491 (17)

Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:31.708 (18)

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:31.711 (18)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:32.060 (19)

Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 1:32.069 (19)

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:32.319 (19)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:32.458 (20)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:32.645 (10)

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:32.719 (18)

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:33.139 (20)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:33.231 (6)

