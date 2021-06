Conrado Estol, varado en Estados Unidos: "Parece un castigo a los que pueden viajar a vacunarse"

El médico neurólogo, Conrado Estol, es uno de los argentinos que se encuentra varado en Estados Unidos tras las restricciones a los vuelos que impuso al Gobierno Nacional por la pandemia del coronavirus. "Parece un castigo a los que pueden viajar a vacunarse", se quejó, y alertó: "En la Argentina ya está la variante Delta".

Desde Nueva York, el especialista dialogó con radio Mitre y contó: "Varado es una palabra; estoy desde el 17 de mayo; trabajo en Nueva York, donde viví y trabajé muchos años, y acá quedé, además con un par de hijos, y con una hija que tenía que venir a estudiar y vivir dos años a Boston dentro de un mes. Todos tenemos responsabilidades. Me aseguran que vuelvo el 9 de agosto. Veré si se puede antes".

"No entiendo por qué cancelan los vuelos con los Estados Unidos cuando vienen vacunados. Esto parece un castigo a los que pueden viajar a vacunarse. Hay que multiplicar los viajes a Estados Unidos. Hay que asegurarse que la gente haga la cuarentena en su casa. Es difícil contagiarse en Estados Unidos con la escala de vacunación que hay. Cuando volvés vacunado, ya tenés anticuerpos porque la gente se vacuna apenas llega. La mayor parte de la gente viajó a vacunarse; tienen miedo: 100 mil muertes; y un sistema de salud débil", señaló Estol, también en diálogo con TN.

Asimismo, comentó: "El mundo hoy se divide en dos; en los países que han vacunado a la velocidad adecuada y con las vacunas adecuadas; y el que se ha vacunado lentamente, con vacunas no tan efectivas, donde la variante delta puede ser una complicación importante".

"Los países con más vacunación, como Mongolia, Chile, Uruguay, que usaron Sinovac y Sinopharm, han tenido brotes muy severos; evidentemente poco eficaz, están dando una tercera dosis de una vacuna china o Pfizer. La vacuna con ARN es más efectiva que las demás; de ahí que los chicos de 12 a 17 años sólo tienen permitido vacunarse con ARN", afirmó el neurólogo.

En esa línea, continuó: "Hay una frontera terrestre; esa es preocupante; en Uruguay la pandemia causó 5 mil víctimas este año, frente a los 180 en toda la primera ola de 2020 por los mil kilómetros de frontera con Brasil. Si sos Israel o Nueva Zelanda, podes preocuparte por los aviones que entran; pero en Argentina, que hay 24 mil infectados por día, más de 500 muertos, lo que pueda entrar por avión de Estados Unidos, porque sí se puede interrumpir los viajes de América Latina, epicentro de la pandemia; ¿pero de Estados Unidos? Los argentinos y los norteamericanos están todos vacunados; y testear, tener vacunas suficientes; hay 4 millones de vacunas que no se han aplicado. Hay gente que ya pasó los tres meses de la Sputnik; y la variante delta dando vueltas".

Conrado Estol: "En la Argentina ya está la variante Delta"

En cuanto a la variante que se inició en India, manifestó: "Cuando tenés un grado alto de vacunación, aunque se disemine la Delta, no mata; pero cuando entra a un país con poca gente vacunada con las dos dosis, y con vacunas sin la eficacia de las vacunas de ARN, se van sumando los muertos".

"En la Argentina ya está la variante Delta, hay que saber la velocidad de su diseminación. En Estados Unidos, hace 3 semanas era el 6% de los casos, ahora es el 30%. Hay que controlar estrictamente las fronteras terrestres o los vuelos con países de América Latina. Es inentendible que en vez de aumentar los vuelos, ya los cancelaron", dijo.

Las eficacias de la vacuna y la posibilidad de combinarlas

El médico contó que luego de recibir las dos dosis de la Sputnik V en la Argentina, fue a Estados Unidos y se puso la Pfizer: "Recibí las dos Pfizer; y las dos Sputnik; conociendo lo que conozco, sabiendo el riesgo de infectarse de coronavirus en Argentina, donde debería estar si no cancelaban el viaje, es mucho más el riesgo de tener covid, que alguna eventual complicación. Pfizer siempre fue la mejor; la agregué, pero no hay datos".

"No hay estudios pero la realidad apunta que el nombre del envase no cambia nada. Las vacunas son muy parecidas entre sí. No tendría que haber problema en combinar. Muchos tienen la combinación Astrazeneca-Pfizer. Se habla también de distanciar la segunda dosis de Astrazeneca y sus beneficios. En el caso de Sinopharm y Sinovac, ha habido decepciones por su efectividad. No sabemos cuánto dura la efectividad de la primera dosis de Sputnik V, que es muy buena", señaló.

ED/ ds