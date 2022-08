Continúa el paro de colectivos en el AMBA: cómo funcionará el servicio durante este martes

Las empresas de transporte aun no lograron llegar a un acuerdo con los gobiernos de la nación, provincia y ciudad de Buenos Aires en relación al atraso en el pago de subsidios al sector. En ese marco, varias líneas de colectivo continúan con el paro nocturno en el área metropolitana de Buenos Aires y, además, mantendrán la reducción de frecuencias en horas del día.

El pasado lunes, las empresas decidieron mantener el paro nocturno, entre las 22:00hs y las 5:00hs en todo el AMBA, pero aumentarán los servicios que circulan por territorio bonaerense durante el día. En la actualidad, estos últimos circulan a un promedio del 70% de su frecuencia habitual, mientras que los servicios que operan en CABA, lo hacen en un 20%.

Multan hasta $ 18 millones por el paro de colectivos

Según trascendió, las medidas de fuerza regirán durante este martes y los días posteriores, hasta que las empresas reciban el monto que se les adeuda en concepto de subsidios, o se llegue a un acuerdo entre las partes. A pesar de esto último, hasta el momento no hay ninguna reunión prevista para zanjar el asunto.

Cabe recordar que, este paro que lleva varios días, se originó luego de un reclamo de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA). A través de esta forma de protesta, las entidades piden que las compañías reciban el pago por subsidios atrasados desde principio de año.

Feriados de septiembre y octubre: cuándo caen y a quiénes le corresponden

En días anteriores, la Provincia de Buenos Aires realizó un pago parcial de la deuda. A pesar de ello, todavía restan abonar $12.000 millones de los subsidios atrasados, de los que $7.200 millones corresponden a Nación, y $4.800 millones a la Ciudad de Buenos Aires. Al respecto de esto, el Subsecretario de Política Económica y Financiera del Ministerio de Transporte de la Nación, Carlos Vittor, dijo a Infobae: “No es que haya un conflicto, hay una situación en la que la Ciudad desde el mes de julio hasta acá no ha hecho aportes para el sistema. Sí aportó en el primer semestre en la proporción en la que ellos tuvieron posibilidad teóricamente, pero no en la proporción en la que nosotros queríamos. Por ahora no vienen poniendo nada del segundo semestre”.

Esta medida de fuerza, decidida por las cámaras empresariales, afecta a las siguientes líneas: 2, 4, 15, 29, 33, 37, 39, 45, 46, 47, 49, 53, 59, 61, 62, 64, 70, 80, 86, 88, 93, 95, 96, 97, 102, 105, 114, 118, 123, 124, 126, 129, 143, 154, 160, 166, 179, 180, 181, 185, 193, 203 205, 218, 228 F, 236, 244, 248 C, 269, 284, 288, 291, 295, 302, 303, 306, 311, 312, 313, 315, 318, 320, 328, 329, 325, 333, 338, 350, 351, 355, 378, 382, 390 y 395, 406, 407, 422, 437, 440, 441, 443, 461, 462, 463, 464, 500, 501, 502, 503, 504, 506 A, 509, 511, 518, 520, 522, 524, 527, 541, 543, 544, 549, 561, 562, 620, 622, 621, 628, 630, 634, 707, 721, 740, 910, 911, 912, 914 y 915.

MAR / fl