Cristina Pérez: "Los argentinos no somos chinos, Argentina no es Venezuela y CFK no es el Che Guevara"

La periodista Cristina Pérez se pronunció sobre la gestión de la pandemia, por parte del Gobierno de Alberto Fernández, y insistió que en los argentinos "no son chinos", Argentina "no es Venezuela" y Cristina Kirchner "no es el Che Guevara".

"El alargamiento de la cuarentena no solo puso a la economía en un freezer. Fue una prisión con intención de adoctrinamiento. No funcionó. Los argentinos no somos chinos, la Argentina no es Venezuela y Cristina no es el Che Guevara” dijo Pérez en Radio Mitre.

A continuación, agregó: “Fueron demasiado lejos. Incapaces de una administración sensata y decididos a distribuir la pobreza, no entendieron u olvidaron que Argentina se autopercibe mayoritariamente como clase media".

"Es y será siempre una matriz aspiracional de movilidad social mediante la educación y el trabajo, que en esa autopercepción hace confluir a clases altas y a sectores empobrecidos”, insistió la periodista en "Confesiones en la Noche".

Continuando con su crítica a la Administración Fernández, opinó que “El pobrismo es el modelo ideal para los populismos autoritarios porque asiste a los pobres sin erradicar la pobreza y los hace rehenes de esa ayuda, los cautiva”.

Y agregó: “Lo que deja estupefacto al statu quo pobrista es, justamente, que muchos que dependen del Estado votaron en tándem con la clase media diciendo básicamente que quieren otra cosa del futuro, y que quieren ser o seguir siendo clase media”.

Con respecto a la derrota al Frente de Todos en Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, Pérez manifestó que "se rompieron las cadenas" y en el sufragio "el pueblo argentino demostró que no es de nadie, que no depende de otros, que es de sí mismo".

"Eligió en libertad desprendiéndose de las tutelas extorsivas del clientelismo en medio de una crisis económica. En las primarias, el llamado pueblo los señaló a ellos como anti pueblo, porque perdieron todo el país y en la provincia de Buenos Aires”, sostuvo.

También resaltó que tanto el peronismo como el kirchnerismo perdieron "la madre de las batallas" o "la hija y la prima" en alusión al "feudo originario de Santa Cruz, el otrora dominio infranqueable de los Rodríguez Saá y La Pampa”.

En los últimos tramos de su editorial, precisó: “En los resultados, se anticipa también un freno al avance en el Congreso donde el oficialismo está a un paso de la mayoría en ambas cámaras. El sufragio lleva equilibrio político a la célula de la democracia".

