Cuáles son las empresas con más reclamos en Argentina: el ranking de 2026

La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial registró 158.091 reclamos entre enero y julio de 2026. Los servicios financieros y seguros concentraron la mayor cantidad de denuncias, seguidos por el transporte aéreo y las comunicaciones. Los datos fueron obtenidos por La Nación mediante un pedido de acceso a la información pública que permitió conocer cuáles fueron las empresas más denunciadas.

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Flybondi encabezó el listado con 10.237 denuncias durante el período analizado. Mercado Libre ocupó el segundo puesto, con 9.584 presentaciones. El tercer lugar correspondió al Banco Nación, que acumuló 4.134 reclamos.

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Los sectores que más reclamos recibieron

Los servicios financieros y seguros ocuparon el primer puesto, con 34.273 denuncias durante los primeros siete meses de 2026. Entre los principales motivos figuraron los débitos y cobros indebidos, los pagos no reconocidos y los cuestionamientos por precios y tasas. El segundo lugar correspondió al transporte aéreo, con 14.946 reclamos, seguido por los servicios de comunicaciones, con 13.695.

El transporte aéreo pasó del octavo puesto en 2025 al segundo en 2026, impulsado principalmente por las denuncias contra Flybondi. De las 14.946 presentaciones del sector, 10.237 correspondieron a esa compañía, principalmente por cancelaciones, suspensiones y problemas con los reembolsos. Las quejas contra la aerolínea comenzaron a aumentar en diciembre de 2025 y desde marzo mantuvieron un promedio cercano a las 1.600 mensuales.

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Detrás de los tres sectores principales aparecieron los servicios de administración de pagos, con 10.451 presentaciones, y el rubro textil, calzado y marroquinería, con 9.635. Los electrodomésticos y artículos para el hogar acumularon 9.555 reclamos, mientras que el sector automotor registró 7.104. El transporte terrestre recibió otras 6.463 denuncias.

Cuáles son las diez empresas más denunciadas

Puesto Empresa Reclamos 1 Flybondi 10.237 2 Mercado Libre 9.584 3 Banco Nación 4.134 4 Telefónica 4.096 5 Banco Galicia 3.601 6 Telecentro 3.424 7 BBVA 3.154 8 Telecom 2.816 9 Frávega 2.708 10 Despegar 2.450

El ranking refleja la cantidad total de denuncias, aunque no necesariamente la proporción de clientes que presentaron reclamos. Según los datos consignados por LN, las presentaciones representaron menos del 0,028% de la base de clientes del Banco Nación, alrededor del 0,057% en Telefónica y el 0,06% en Banco Galicia. En el caso de Mercado Libre, la empresa no publica información desagregada sobre su cantidad de clientes o transacciones en Argentina, por lo que no es posible establecer una proporción equivalente con los datos disponibles.

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