Declaró el primo de Alperovich, padre de la víctima de abuso: "Esa psicopatía que tenía José yo no la conocía”

El padre de la joven que denunció al exgobernador de Tucumán, José Alperovich, declaró en la cuarta jornada del juicio que se sustancia sobre nueve hechos de presunto abuso sexual. Allí recordó cuando su hija le contó en 2018: "Papá me acosaron, me violaron" y relató su respuesta: “¿Cómo que te violaron, si es mi primo?”.

“Si vos querés conocer a una persona, dale poder, y te vas a dar cuenta quién es. Esa psicopatía que tenía José yo no la conocía”, reflexionó D. L., médico cirujano y productor musical, que recordó que su hija le contó luego de renunciar al cargo de asesora de Alperovich que él la había sometido a situaciones de abuso sexual.

"Yo le había dicho mirá hija, estar metida ahí en política es complicado, pero vas a estar cuidada por tu tío... Imagíneses como me arrepiento de eso", reconstruyó este jueves el testigo en la sala de audiencias del tribunal encabezado por el juez Juan Ramos Padilla.

Lo primero que aclaró el testigo fue su estrecha relación relación con el acusado: “Alperovich es primo hermano mío. Mi padre era hermano de su mamá, Marta Alperovich. Mi padre fue padrino de José Alperovich”, contó, y añadió que tuvieron “una relación de toda la vida, de jugar juntos cuando éramos chicos”. "No quisiera estar sentado acá, pero voy a estar siempre por ella. No importa la edad que tenga. El no es no", aseveró el testigo.

"Tenía dos opciones y tomé la decisión más inteligente porque, si era otra, estaría preso”, expuso el padre de la víctima

"Una mañana mi hija me sentó en un café, después de verla mucho tiempo poco estable, adelgazó 10 kilos, no era ella, y me contó lo que pasó", narró el hombre, y explicó: "No quise saber detalles, sólo le dije que yo estaba para ella en lo que necesitara".

"Me dolían las palabras, me perforaban el pecho, me dolía el corazón", admitió. “Me cuesta decirlo, soy el papá. Después de ahí volví a fumar después de 5 años”, reconoció el hombre y detalló que su hija le dijo aquel día: “Papá, me acosaron, papá me violaron”.

“¿Cómo que te violaron, si es mi primo? Ahí le pedí que no me contara más. Ya el balazo lo tenía adentro... Ahí empezó mi lucha. Tuve un plan ‘A’ y un plan ‘B’, gracias a Dios, el amor es el arma más poderosa y sobre eso trabajé. Tenía dos opciones y tomé la decisión más inteligente porque, si era otra, estaría preso”, expuso.

Sobre el imputado señaló que "le fue muy bien" en política, y destacó “yo lo acompañé en 2003, cuando comenzó su historia política. Después pasó el tiempo, 2010, ya no era más José: tenía otra mirada, otra postura, otra actitud. No sé, la cabeza, el poder, la política…”.

Para la investigación, los abusos ocurrieron entre diciembre de 2017 y marzo de 2018

“Si vos querés conocer a una persona, dale poder, y te vas a dar cuenta quién es. Esa psicopatía que tenía José yo no la conocía”, cuestionó el padre de la denunciante. Luego recordó que uno de los yernos de Alperovich se acercó a él para hablar sobre lo que había sucedido con su hija: "Él estaba muy avergonzado. Me pidió alguna forma de parar esta situación y le dije ‘andá a hablar vos con ella, yo voy a hacer lo que ella me pida y voy a estar acompañándola con la verdad’”, dispuso.

Asimismo, el padre de la víctima aclaró: “No recuerdo si me planteó la posibilidad de una denuncia, creo no haberlo escuchado en ese momento. Es algo que se fue dando”, y sumó: “Todas las decisiones las tomó ella como adulta. Ella decidió, yo la estoy acompañando”. "Señor juez, debe ser papá y abuelo como yo, espero que no le toque una situación como esta, pero cuando la vida te pega no te pregunta. No me lo esperaba y menos de esa persona, la tuve que pasar, nos costó y sabíamos que estábamos yendo con la verdad", concluyó en su declaración, en la cual resaltó que quiere ver a su hija “sana, psíquica y físicamente".

"¿Qué le diría a Alperovich?", le preguntó el fiscal al padre de la víctima y él contestó: "A José le hubiese dicho muchas cosas, hoy nada", dijo, mientras el exgobernador de Tucumán seguía la declaración por Zoom. “Hasta el día de hoy nunca más le vi la cara, esperaba verlo sentado acá”, sostuvo el testigo. Para la investigación, los abusos sobre la entonces secretaria y asistente de Alperovich ocurrieron entre el 14 de diciembre de 2017 y el 26 de marzo de 2018. Se juzgan en total tres hechos de abuso sexual —dos cometidos en tentativa— y seis sucesos de violencia sexual agravada por haber sido con acceso carnal.

El testimonio de la hija de Alperovich: “Una gran campaña política contra nosotros"

Ayer también testificó Sara Alperovich, hija de José Alperovich. Frente al tribunal, descreyó de los hechos denunciados por la joven y aseguró que, durante el tiempo que la denunciante se desempeñó en el equipo de la campaña electoral a gobernador de Alperovich "nunca vio ninguna actitud (de su padre) hacia ella".

Sara Alperovich: “Le destruyó la carrera política a mi padre y a mí también"

En una extensa declaración, la mujer se expresó sobre una supuesta relación entre la joven y un político tucumano para asegurar que la denuncia por abuso es parte "de una gran campaña política contra nosotros". “Estoy segura de que esto es todo político”, sentenció. “Le destruyó la carrera política a mi padre y a mí también. En todos lados decían que cómo la hija de un violador iba a ser secretaria de la Mujer”, juzgó Sara Alperovich.

"Ella hizo la denuncia un 25 de noviembre (de 2019), Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. Una chica normal no denuncia ese día, ella necesitaba llamar la atención", apuntó la hija del imputado, quien se consideró "una gran defensora de los derechos de las mujeres".

