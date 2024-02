Durante la cuarta jornada del juicio contra el ex gobernador tucumano, José Alperovich, su hija Sara declaró a favor de su padre y aseguró que la denuncia por abuso sexual fue todo “una campaña política” en su contra.

Sara Alperovich se sentó delante del juez del Tribunal Oral en lo Criminal N° 29 y dio detalles de la relación que tenía con la denunciante, con quien trabajó tres años.

El exfuncionario está acusado por tres casos de abuso sexual -dos de ellos, en grado de tentativa- y seis casos de violencia sexual agravada por acceso carnal, sucedidos entre 2017 y 2018 en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Tucumán.

Cómo fueron los 9 casos de abuso sexual denunciados contra Alperovich

Ante preguntas del fiscal Sandro Abraldes, Sara contestó: “Había rumores de los supuestos hechos, pero no nos enteramos por ella. Qué casualidad que justo hizo la denuncia en el día de la no violencia contra la mujer, en medio de una campaña política contra nosotros”.

La testigo dijo que “nunca vio una situación rara” entre su papá y la asesora, de quien además era “muy amiga” suya. “Teníamos una relación de mucha confianza”, sostuvo. Sin embargo, tras ventilarse los hechos, se distanciaron.

Sara Alperovich detalló ante el juez que la denunciante estaba en pareja con un hombre “violento que le hacía escenas de celos por todo”. Se trata del concejal en San Miguel de Tucumán, David Mizrahi.

De esta declaración como testigo surge que la joven que acusó al ex gobernador estaba atravesando un mal momento en los primeros meses de 2018, cuando denunció que sucedieron los hechos.

"Tené cuidado con éste", la dura advertencia de la madre de Alperovich a la víctima

"La relación de ella con David no era muy buena, era muy violenta. Él le hacía muchas escenas de celos", recordó la hija de Alperovich.

A partir de esta supuesta violencia que vivió con el hombre, “ella tuvo un cambio físico rotundo, estaba muy flaca” y tuvo que ir a terapia.

“Cuando cortó ella tuvo una recaída física tremenda. Llegaba tarde a trabajar o no iba y trabajaba por teléfono porque su novio no la dejaba ni siquiera que comunicara con mi papá. Se la notaba mal por la violencia de género y el maltrato que sufría”, expresó.

También reveló detalles de la relación que la denunciante tenía con el acusado. “Ellos tenían conversaciones muy íntimas, a veces ella le contaba cosas muy personales, de sus relaciones sexuales y otras cosas familiares. Pero nunca vi nada raro”, dijo Sara.

Por otro lado, detalló que la joven entró a trabajar con ellos después de renunciar a su trabajo en el Ministerio de Defensa y Justicia. “Estaba muy contenta cuando presentó la renuncia. Me dijo que era un crecimiento importante en su carrera y que quería seguir trabajando en nuestro equipo, gane o no mi papá las elecciones”.

"Me fui del trabajo, por abuso sexual de parte de él", dijo la joven que denunció a José Alperovich

Y habló sobre los motivos de su salida. “Ella renunció a nuestro espacio porque no aguantaba más la situación que vivía con su pareja. A los pocos meses, cuando me enteré de la denuncia, apareció una foto de este hombre, con Carlos Cisneros, un diputado que odia a mi papá. Por eso estoy segura de que esto es todo político”, sentenció.



"Estoy convencida que renunció por eso, él no quería que siga trabajando, que se vista de esa forma. David le dijo que renuncie para demostrar esa prueba de amor hacia él", agregó, y aportó algunos chats que le mostró la defensa mantenidos con la denunciante, donde hacían referencia a situaciones de violencia de género que esta última sufría.

“Le destruyó la carrera política a mi padre y a mí también. En todos lados decían que cómo la hija de un violador iba a ser secretaria de la Mujer”, conluyó Sara Aperovich.

"Sólo quiero ver a mi hija sana, psíquica y físicamente"

El padre de la denunciante ratificó este jueves ante la Justicia que su hija le confesó los hechos y subrayó que quiere ver a su hija "sana, psíquica y físicamente".

"No quisiera estar sentado acá pero voy a estar siempre por ella. No importa la edad que tenga, él no es no", dijo D.L respaldando a su hija. Él es el primo de Alperovich y recordó que tuvo relación con él desde la infancia y nunca se imaginó una cosa semejante.

"Una mañana mi hija me sentó en un café, después de verla mucho tiempo poco estable, adelgazó 10 kilos, no era ella, y me contó lo que pasó", dijo el hombre visiblemente afectado y agregó: "No quise saber detalles, solo le dije que yo estaba para ella en lo que necesitara. Me dolían las palabras, me perforaban el pecho, me dolía el corazón", dijo.

Rojkés de Alperovich: "¿Por qué esa chica volvía a mi casa si se sentía abusada?"

Además, el testigo contó que desde que la víctima le contó los hechos, no volvió a tener contacto con el ex mandatario de Tucumán: "Hasta el día de hoy nunca más le vi la cara, esperaba verlo sentado acá", expresó ante la ausencia de Alperovich, debido a que sigue la audiencia por videollamada.

“Tenía dos opciones y tomé la decisión más inteligente, porque sino estaría preso", remarcó, al tiempo que recordó que uno de lo yernos de Alperovich se acercó a su familia para hablar sobre lo sucedido: "Me pidió alguna forma de parar esta situación, y le dije anda a hablar vos con ella, yo voy a hacer lo que ella me pida y acompañándola con la verdad".

"Señor juez, debe ser papá y abuelo como yo. Espero que no le toque una situación como esta, pero cuando la vida te pega no te pregunta. No me lo esperaba y menos de esa persona, la tuve que pasar, nos costó y sabíamos que estábamos yendo con la verdad", concluyó.

La causa contra Alperovich

Fue en septiembre pasado que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 35 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elevó a juicio oral la causa.

El juicio comenzó el 5 de febrero y las audiencias se realizan una vez por semana y se prolongarán por lo menos hasta julio, con más de 80 testigos que pasarán por la banca a dar su versión de los hechos. Durante la primera jornada, de hecho, fue el mismo Alperovich quien tomó la palabra e hizo una breve intervención para expresar: "Quiero la verdad porque esto me mató".

En mayo de 2022 la fiscalía había concluido que Alperovich había abusado de "una relación de dependencia, de poder y de autoridad". "Quedó comprobado cómo el imputado utilizando su fuerza física, ejerciendo abuso intimidatorio de poder y violencia de género, reducía bajo su dominio a la víctima, y la ponía como un mero objeto de satisfacción sexual, de cosificación, sometiéndola de forma violenta, ultrajante y degradante, haciéndolo por el transcurso de un poco más de tres meses", describe la acusación fiscal.

Jaldo: "No vamos a ser sujetos de aprietes"

El juez Osvaldo Rappa, días después, procesó a Alperovich por los delitos denunciados y remarcó en su procesamiento que la víctima sufrió un "sometimiento sexual ultrajante".

"Basta decir simplemente que la persona para la cual trabajaba no se trataba de un desconocido para la víctima, sino una persona pública con poder político que ostentaba en la provincia de Tucumán luego de haber sido gobernador durante tres periodos consecutivos e integrante de su familia, aunque fuese lejano", apuntó el juez.

Por su parte, en indagatoria ante el magistrado, Alperovich negó haber abusado de su sobrina y no aceptó preguntas.

Paralelamente, organizaciones feministas se declararon en "en alerta y movilización por cualquier maniobra de impunidad en tanto el actual ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, hasta hace unos meses era su abogado y hoy la defensa (de Alperovich) continúa a cargo de su estudio jurídico".