Un equipo de Bomberos Voluntarios y Brigadistas de San Miguel en Corrientes divisaron un ciervo con mucha dificultad para caminar y decidieron rescatarlo, porque creían que solo estaba deshidratado y mareado por el humo y el fuego de los incendios, sin embargo, su situación era peor. El animar tenía gran parte de sus patas consumidas por el fuego, por lo que no pudo resistir.

Pese a que lograron atraparlo y darle agua, el animal murió camino a San Miguel. El ciervo había intentado subsistir buscando agua caminando sobre sus huesos, pero su situación era extrema. Se trataba de un ciervo de los pantanos hembra.

Quienes la encontraron la siguieron por unas horas hasta que lograron sacarla del estero donde se encontraba y le dieron agua. “No suelo hacer este tipo de publicaciones desde mi ig pero es imposible de callar lo que está pasando. Por favor dejen de prender fuego", escribió Tomás Miguel Cura, uno de los que protagonizó el intento de rescate.

"Hoy con nuestro jefe, personal del BRIF y bomberos voluntarios de San Miguel encontramos un ciervo de los pantanos hembra (dentro de nuestra ignorancia sobre el tema), vimos que caminaba mal, creíamos que estaba mareada por el humo y cuando nos acercamos nos dimos cuenta del estado de sus patas”, continuó.

“Estaba muy lejos de nuestras camionetas, la seguimos porque cada vez se arrimaba más al fuego, hasta que se quedó rendida. Otra vez y dentro de toda nuestra ignorancia, en el medio de un estero, la maneamos con lo que teníamos y la sacamos hasta tierra firme, le dimos agua y tomó, lo que nos dio esperanzas de llegar hasta San Miguel y contactar al centro aguará. Pero estábamos como a 3 horas campo y forestación adentro. El pobre animal no aguantó y MURIÓ por las heridas que le ocasionó el fuego”, lamentó.

Foto tomada por Tomás Miguel Cura



El relato de un bombero sobre lo que se vive en Corrientes

“¿La imagen es dura, inapropiada para una red social? Quizás sí, pero esto es lo que vemos a diario cuando combatimos incendios en los campos. Hoy se hizo hasta lo imposible por salvarle la vida a este hermoso ejemplar y no pudimos. 40 kilómetro al sur de la localidad de San Miguel se lo encontró en ese estado, saliendo de un incendio, con las 4 patas quemadas hasta el hueso, sin patas y manos”, relató en su muro de Facebook el propio Bruno Lovinson, Sub Director de Defensa Civil que encabeza la mayoría de los operativos que buscan apagar los incendios en Corrientes.

“Se imaginan el dolor ¿no?”, lanzó como pregunta para repensar la gravedad de lo que ocurre. “Cuando pedimos que no quemen no es un capricho, es una necesidad de cuidar el tesoro más preciado que tenemos los Correntinos, nuestra fauna y flora de los Esteros de Ibera. No pedimos nada, simplemente no quemen”, concluyó.

