Dirigentes del club de Rugby de Zárate: "Fue un accidente y la sentencia tiene que ser del tribunal, no de la sociedad"

En las últimas horas, mientras continúa el juicio contra los ocho acusados de matar a golpes a Fernando Báez Sosa a la salida de un boliche en Villa Gesell, se conoció la posición de dirigentes del club de rugby en el que jugaban algunos de los acusados, y sus declaraciones generaron una fuerte polémica porque consideraron que "no son asesinos", que "fue un accidente" y repudiaron la "condena social".

"Fue un accidente"

Si bien Marcelo Urra, apoderado y abogado del club, reconoce la culpabilidad de quienes mataron al joven de 18 años, entiende que fue "una fatalidad, no lo buscaron, pasó. Considero que si uno se está peleando, no está pensando en matar gente".

Similar es la definición que dio Bernardo Ditges, fundador del Náutico Arsenal Zárate Rugby, en diálogo con Radio Con Vos: "Fue un accidente. Decir que un grupo fue a matar es una payasada total". Y agregó que "ellos no salían a atacar, no son perros".

Nueva jornada del juicio por Fernando Báez Sosa: por nueva evidencia podrían investigar a los rugbiers sobreseídos

La condena social y mediática

Ambos también hicieron más foco en "la presión mediática" y la "condena social". "Estoy de acuerdo que tengan que condenar a los culpables pero cualquier juicio tiene que ser condenado por el juez, los testigos y no por la parte mediática”, dijo Ditges.

"Me da mucha lástima lo que pasó, principalmente por la familia de Fernando, respeto por eso. Y me da mucha tristeza que mucha gente está hablando con mentiras, diciendo que son hijos del poder, cuando son familias muy humildes. Lástima que se hizo tan mediático esto", añadió.

Por su parte, Urra repudió la condena social en diálogo con Crónica: "Es ilógico totalmente. Si los pudieran colgar de la plaza de Zárate los colgarían, pero no es así la cuestión, porque para eso está la Justicia. Nadie va a una disco, como Le Brique, pensando que van a matar gente. Entonces no hay que sacar el hecho del entorno en el que sucedió. Hay que mirar el hecho puntual, y este juicio ya empezó con una sociedad condenando a todos".

Caso Báez Sosa: el fundador del club donde jugaban los rugbiers dijo que la muerte de Fernando "fue un accidente"

Los padres de los acusados son "excelentes personas" y "no son poderosas"

Urra, quien conoce a algunos familiares de los acusados, aseguró que "las pocas personas que conozco son correctas, y amables", y negó que "sean personas poderosas". "Son familias comunes", dijo.

"¿Por qué los padres de los rubgiers no se comunicaron con la familia de Fernando Báez Sosa?", ante esta consulta que el periodista Gustavo Grabia le hizo a Ditges, la respuesta fue que "si se comunicaban, los hubieran atacado, si no lo hacen, los atacan igual. Yo conozco a los padres, son excelentes personas".

La defensa al Rugby y al Club de Zárate

Para Ditges, "peleas hubo, hay, y van a seguir habiendo", pero destacó que los jóvenes acusados "no salían a atacar, no son perros". En ese marco, se mostró a favor de una condena: "Estoy de acuerdo que los condenen".

Pero insistió con la responsabilidad de "los patovicas", que "también fueron responsables, en lugar de agarrarlos del cuello y sacarlos del lugar y luego filmar con una camarita... ¿un tipo de más de 2 metros no podía meterse?", se preguntó con ironía.

¿Qué rol tuvo cada acusado en el asesinato de Fernando Báez Sosa? La teoría del abogado de la familia

Y reveló que hay clubes que no quieren jugar más en contra Zárate: "Sé que no son asesinos, mataron a una persona y tienen que pagar por lo que hicieron. No tienen que ensuciar más al club, hay clubes que no querían venir a jugar a este club por ser Zárate".

Asimismo, Urra desmintió que todos fueran rugbiers: "No es así la situación, hay chicos que no son rugbiers y ni siquiera pisaban el club". Cuando sucedió el hecho fatal, Máximo Thomsen, uno de los procesados, "ya se había ido del club desde hacía varios meses".

La Unión Argentina de Rugby (UAR) emitió un comunicado que el club adoptó para sumar una práctica de contención en quienes lo practican. Aún así, el dirigente puntualizó que "el rugby no es el culpable" de lo sucedido, y pidió "separarlo".

Apoderado del club de rugby de Zárate: "Era habitual que golpearan a uno entre varios"

"No hay que analizar el hecho desde el punto de vista deportivo", sino como un episodio en el que "alguien perdió la vida". "Hay que ver los motivos de porqué perdió la vida, y las intenciones", dijo.

Además, Urra negó rotundamente que los ocho acusados sean culpables de la muerte de Fernando. "Hay dos peleas, y cada uno será responsable de sus actos. Pero para mí no van a ser las ocho condenas iguales", sentenció y agregó: "La sentencia tiene que ser del tribunal y no de la sociedad".

"Los jueces tienen que trabajar con el código procesal, el código penal, y mirando las pruebas, para de ahí poder sacar la conclusión y la pena que corresponde", concluyó.

JD / ds