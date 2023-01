El fundador del club de rugby donde jugaban los acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa, Bernardo Ditges, manifestó que el ataque "fue un accidente". Además, relató el vínculo que tiene con los rugbiers acusados y sus familias.

Mientras se desarrolla la segunda semana del juicio que busca determinar si los ocho jóvenes asesinaron a Báez Sosa el 18 de enero del 2020, el creador del Club Náutico Arsenal de Zárate ofreció su visión sobre el juicio y le quitó gravedad al hecho.

Juicio por Fernando Báez Sosa: sin barbijo, los rugbiers escuchan los testimonios

“¿Si comparto el horror ante lo que hicieron? Lamentablemente peleas hubo, hay y va a seguir habiendo. Fue totalmente un accidente. Esa es una de las barbaridades que dicen, que es un grupo que salió a matar, que fue organizado. Eso es una payasada total. No comparto y por el respeto que tengo que tener ante la víctima que es Fernando...", dijo Ditges.

Luego manifestó estar de acuerdo con una condena pero puso la lupa en la cobertura mediática, insinuando que desfavorece a los acusados. "Estoy de acuerdo con que tengan que condenar a los culpables, pero como en cualquier juicio tienen que ser condenados por el juez, los abogados y los testigos, y no por la parte mediática, que influye muchísimo en esto”, expresó en diálogo con "Y ahora quien podrá ayudarnos" por Radio Con Vos.

“Lo que sé es que no son asesinos. Mataron a una persona, tienen que pagar por lo que hicieron, no fueron los ocho y los tiene que juzgar el juez, los abogados y los testigos, y no ensuciar más a todo el entorno”, manifestó luego de expresar que había jugado al rugby con algunos de los acusados.

Sexto día del juicio y los acusados se encuentran por primera vez sin barbijos en la sala.

También negó que Ciro Pertossi, Matías Beniceli, Blas Cinalli, Lucas Pertossi, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Enzo Comelli y Luciani Pertossi sean "hijos del poder" y sostuvo que provienen de "familias humildes".

Apoderado del club de rugby de Zárate: "Era habitual que golpearan a uno entre varios"

“No salían a atacar, no son perros. Que se peleaban y que hay gente que se pelea más, gente que se pelea menos... Estoy de acuerdo que los condenen, pero no son personas que salían a atacar”, agregó.

La semana pasada Javier Thomsen, padre de uno de los acusados, se expresó en la misma línea que Ditges argumentando que no hubo un plan para terminar con la vida de Báez Sosa.

Ditges contó su relación con Máximo Thomsen, el rugbier más complicado en el juicio por Fernando Báez Sosa.

Qué dijo Ditges de Máximo Thomsen

El ex rugbier contó la cercana relación que mantiene con la familia del acusado más complicado en el juicio que se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal 1 de Dolores, a quien apuntan como la persona que dio el golpe de gracia que terminó con la vida de Báez Sosa.

“Si me preguntan si conozco a la gente, la conozco. ¿Qué opinión tengo? Los papás, que son mis amigos, son excelentes. A los chicos los conozco bastante”, contó Ditges.

Luego ejemplificó el lazo con los padres de los acusados. “Thomsen, cuando se separaron el papá y la mamá, se fue a vivir a mi casa”, develó.

“La mamá, que dicen es una de las personas del poder, es secretaria de una municipalidad, arquitecta, hizo el viaje de egresados a Bariloche conmigo, la conozco bien, una mujer espectacular”, agregó.

Caso Báez Sosa: una testigo dijo que Máximo Thomsen estaba "totalmente desaforado y fuera de sí"

También fue consultado por la decisión de los padres de los rugbiers de no llamar a la familia Báez Sosa. “Estoy seguro que si se hubiesen comunicado, los hubiesen atacado porque se comunicaron. Si no se comunicaron, los atacan porque no se comunicaron. Los chicos están condenados socialmente”, manifestó.

En ese marco expresó: “Te puedo garantizar de qué familias son. Si te tomás el tiempo de venir a Zárate y preguntar a las personas que conocen los apellidos, te vas a sorprender porque no es lo que dicen en los medios”.

"El rugby es un deporte de gente fuerte, que se juega en equipo, y ocurre de que todos vamos en grupo. Para eso también los viejos, los entrenadores o los que participamos, trabajamos para que no suceda. Pasa en todos los deportes”, concluyó su defensa de los acusados de un crimen horrible.

