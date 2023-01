Este lunes 2 de enero inició el juicio a los ocho rugbiers acusados de matar a Fernando Báez Sosa el 18 de enero de 2020 a la salida de un boliche de Villa Gesell. En ese sentido, alrededor de 600.000 personas firmaron una petición donde exigen que los imputados reciban prisión perpetua.

La iniciativa fue lanzada a través de Charge.org por la ciudadana Valeria Caeiro y se encuentra dirigida a la fiscal de Villa Gesell, Verónica Zamboni, y al juez de Garantías de Dolores, Juan Mancinelli. Bajo el lema "Justicia por Fernando Báez Sosa. PERPETUA PARA LOS ASESINOS", la petición busca que los "autores y coautores" del crimen reciban la pena máxima.

"Unámonos como sociedad para pedir entre todos JUSTICIA por Fernando Báez Sosa. Pedimos PERPETUA para los autores y coautores, con los agravantes, que paguen con todo el peso de la ley, para que no hayan más Fernandos. Porque su mamá ya no va a tener otro mensaje de su hijo con un 'te quiero mami' por que el papá ya no va a recibir otro abrazo de él, por qué no escucharán más su dulce voz, ni podrán recorrer los sueños de su hijo, por que todo se lo arrebataron esas basuras", manifestó la autora de la petición en la descripción de la misma.

Y agregó: "¡Hagamos JUSTICIA! ¡Que nos escuchen! ¡Que no quede impune su muerte en manos de estas bestias que representan un peligro para la sociedad TODA! Hoy es Fernando, mañana puede ser otro chico, el hijo o hija de cualquiera de nosotros".

La petición superó el medio millón de firmas.

En la iniciativa, la mujer se refirió a los rugbiers acusados de asesinar a Fernando, a los cuales calificó de "machitos violentos". "Son un peligro, no pueden NO pagar por el terrible homicidio que planearon. En las redes de estos pibes hay más peleas que subían riéndose y gozando de hacerle daño a otro. ¡Basta de machitos violentos! ¡JUSTICIA POR FERNANDO BÁEZ SOSA! ¡Demostrémosle a su familia que no está sola!", escribió.

Además, se refirió a la vida del joven asesinado y al episodio en el cual lo mataron. "Un chico de 18 años, que terminó el CBC y se inscribió para estudiar derecho. Trabajaba con sus ex compañeros y novia en programas solidarios. Único hijo. Fue a pasar un fin de semana a Villa Gesell y entre 10 y 11 rugbiers oriundos de Zárate terminaron con su vida. Golpeándolo hasta matarlo, inconsciente en el piso siguieron pateándole la cabeza", detalló.

Sumado a esto, mencionó las diferencias de poder adquisitivo entre los imputados y la víctima. "Muchos de los asesinos son hijos de gente conocida de Zárate funcionarios públicos, docentes, médicos. Fernando era un chico sencillo que logró obtener una beca en el colegio de los Marianistas. Un chico sano, con valores, valores que los otros ASESINOS no tuvieron al momento de matarlo", manifestó al respecto.

En el banquillo de los acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa se encuentran Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi y Lucas Pertossi. Según señalaron las autoridades, los imputados "planificaron" la muerte del joven en el marco de una brutal golpiza a la salida del boliche Le Brique de Villa Gesell.

