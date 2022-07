Dólar, campo y especulación: lo que dejó el discurso de Alberto Fernández, blindado por los gobernadores

El presidente Alberto Fernández se refirió a la coyuntura actual marcada por la fuerte inestabilidad financiera que llevó al dólar y al riesgo país a picos alarmantes. ​ Con la presencia de los gobernadores, el mandatario buscó mostrarse fuerte ante el cimbronazo que provocó la corrida cambiaria y advirtió contra los especuladores. "No me van a torcer el brazo", dijo.

Desde el Museo del Bicentenario, ubicado en el subsuelo de la Casa Rosada, el Presidente encabezó el acto de inauguración de obras de infraestructura científica y tecnológica en el marco del Programa Construir Ciencia. "Tenemos el desafío de enfrentar a los que especulan con el dólar y a los que guardan 20 mil millones de dólares en el campo y no los liquidan esperando una mejor rentabilidad", apuntó el mandatario este viernes 22 de julio.

En el acto, Alberto Fernández estuvo escoltado por el jefe de gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus.

En línea con sus últimos discursos para intentar llevar calma a los mercados, Fernández resaltó la necesidad de consensos para enfrentar los desafíos ligados a la "pesada herencia" del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a lo que se sumó no solo la pandemia sino la guerra en Ucrania, todos condicionantes de su gobierno.

En tanto, Fernández destacó la necesidad de que "la puja distributiva se vuelva en favor de los más necesitados", aseguró que le "pondrá el pecho" a los desafíos que marcan la profunda crisis económica, y pidió apoyo a distintos sectores, a los que instó a "movilizarse".

Las mejores frases de Alberto Fernández

1. "Sepan los que me quieren torcer el brazo, que no me lo van a torcer. Cuento con todos y cada uno de ustedes".

2. "Los necesito a todos movilizados, acompañando una oportunidad que no debemos perder, la de crecer con dignidad."

3. "Somos muy conscientes de los problemas macroeconómicos que tenemos y de que la crisis global hace más difícil cualquier solución y también suma incertidumbres y temores".

Asistieron al acto varios funcionarios nacionales y once gobernadores, mientras que tres lo hicieron de manera virtual.

4. "Tenemos el desafío de enfrentar a los que especulan con el dólar y a los que guardan 20 mil millones de dólares en el campo y no los liquidan esperando una mejor rentabilidad".

5. "Por momentos uno siente que son demasiados los obstáculos que se nos ponen. A los desafíos les voy a poner el pecho y los vamos a superar juntos".

6. "Soy muy consciente en este día de alegría en el que apostamos por la ciencia y la tecnología del contexto muy difícil que vive la Argentina, no lo descuido y lo tengo presente, y por eso trabajo todos los días".

7. "A ninguno de los problemas que tuvimos le escapé".

8. "Quiero transmitirle a cada argentino, que se quede tranquilo, que estamos trabajando y que superamos todos los problemas que ya superamos y esto vamos a poder hacerlo".

9. "Yo sé muy bien que los tiempos que nos han tocado han sido muy difíciles. No tiene que recordármelo nadie, en cada cana de más que gané está cada uno de los problemas".

10. "Seguimos apostando a la educación, la ciencia y la tecnología como forma de crecimiento y que no se concentre en el centro del país sino que se distribuya a lo largo de toda la patria para que la Argentina pueda desarrollarse a la par".

